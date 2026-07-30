Calcio | I colori rossoblu hanno una nuova società, è nata l'Asd Rocchetta Calcio

E' nata una nuova realtà, mentre un'altra si prepara al congedo. In Val Bormida il calcio dilettantistico si appresta infatti a vivere un significativo passaggio di testimone.

Domenica scorsa è stata infatti ufficialmente costituita l'Asd Rocchetta Calcio, il nuovo sodalizio del paese valligiano. Secondo le indiscrezioni, il club raccoglierà l'eredità della Rocchettese, pur essendone totalmente distaccata, società ormai giunta al termine del proprio percorso sportivo e in attesa dell'ufficializzazione della cessazione dell'attività.



Il comunicato:

"Il giorno domenica 26 luglio 2026, presso i locali di via Magenta 2 in Rocchetta Cairo, è stata ufficialmente costituita una nuova realtà calcistica nel panorama dilettantistico valbormidese: l'A.S.D. Rocchetta Calcio.

Questa società nasce da un gruppo di persone unite dall’amore per il proprio paese, oltre che dalla passione per il calcio, con un desiderio ben preciso: diventare un punto di riferimento sportivo innovativo, sociale e aggregativo per tutta la comunità rocchettese, portando avanti i valori di passione, rispetto e appartenenza al territorio, dentro e fuori dal rettangolo verde di gioco.

L'obiettivo principale sarà, ora, quello di porre delle basi solide per portare avanti un progetto ambizioso e duraturo, coinvolgendo tutti coloro che vorranno contribuirne alla crescita, perché una squadra appartiene prima di tutto alla sua gente e proprio insieme ad essa vogliamo scrivere il nostro futuro.

Da oggi l'A.S.D. Rocchetta calcio è realtà.

Ora è il momento di costruire, tutti insieme, una nuova storia".