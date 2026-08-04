Pallapugno | Il punto di inizio setitmana: tutti i risultati dalla Serie A ai settori giovanili

n turno intenso quello andato in scena nel campionato di pallapugno, con la Serie A che entra nel vivo della decima di ritorno e diversi verdetti già scritti nelle categorie giovanili, dove le fasi finali di Coppa Italia stanno definendo le protagoniste che si daranno appuntamento a Madonna del Pasco nelle ultime settimane di agosto.



Serie A: Subalcuneo consolida il primato

In vetta alla classifica del Banca d'Alba resta salda l'Acqua San Bernardo Subalcuneo, che espugna il campo della Pro Paschese con un netto 9-3 e sale a quota 20 punti, staccando nettamente le inseguitrici. Alle sue spalle il Gottasecca, corsaro sul campo del Terre del Barolo Albese (9-7), si porta a 16 punti. Bene anche la Galvanotecnica Monticellese, che supera in trasferta l'Araldica Castagnole con un rotondo 9-2 e resta terza forza del torneo a quota 14. Da segnalare il successo casalingo, seppur di misura, della Canalese sulla Vetrerie Giacosa Ceva (9-8) e il pesante 9-0 con cui l'Alta Langa ha regolato la Nocciole Marchisio Cortemilia.



Serie B: Castiati Neivese resiste, doppio turno per il vertice

Settimana intensa in Serie B, con due giornate disputate a distanza ravvicinata. Nella decima di ritorno si registra il successo della Speb sulla Fbc Sabbiature Augusto Manzo (9-1) e quello del Centro Incontri Us Gallese sulla Virtus Langhe (9-6), mentre spicca il 9-3 con cui Officine Pesce Bubbio ha superato la Castiglia Costruzioni Bormidese. Nell'undicesima di ritorno il Castiati Neivese conferma il primato superando la Speb per 9-5, mentre il Centro Incontri Us Gallese si ripete piegando la Fbc Sabbiature Augusto Manzo (9-6) e il Valle Bormida ha ragione del Prodeo Chiusavecchia (9-4). In classifica comanda il Castiati Neivese con 17 punti, seguito dal Prodeo Chiusavecchia a 16.



Serie C1 e Coppa Italia: Ricca e Gottasecca si giocano il titolo

Nel girone di Serie C1 la Ricca resta al comando dopo il successo per 9-4 sulla Monticellese, ma dovrà vedersela proprio con il Gottasecca — corsaro contro il Subalcuneo (9-8) — nella finale di Coppa Italia in programma domenica 30 agosto a Madonna del Pasco. Da segnalare anche il netto 9-2 del Duseu sul San Biagio e il rotondo successo della Castiati Castagnole sul Gottasecca in campionato (9-5).



Categorie giovanili e Coppa Italia: si scaldano i motori verso Madonna del Pasco

Il mese di agosto si preannuncia ricco di finali. Dopo il successo per 9-3 sul Pro Spigno nella semifinale di Coppa Italia Serie C2, il Global Sped Neivese ha staccato il pass per la finale, in attesa di conoscere l'avversaria tra Monastero Dronero e Benese. Prosegue inoltre il cammino delle formazioni giovanili: nel femminile l'Amici del Castello resta al comando dopo il rotondo 9-0 sulla Gymnasium Albese e si giocherà la Coppa Italia contro la Canalese B il 29 agosto. Nell'Under 21 da segnalare il testa a testa in vetta tra San Leonardo e Bubbio, entrambe a 14 punti, con quest'ultima corsara sulla Virtus Langhe B (9-0). Capitolo Esordienti: nel girone A comandano a pari punti (13) Ricca e San Leonardo, mentre nel girone B il Cortemilia allunga a quota 14 dopo il successo sulla Pro Paschese A. Chiudono il quadro i Pulcini, che hanno concluso la fase a gironi con il San Leonardo primo nel girone A (14 punti) e il Monastero Dronero B al comando nel girone B (13 punti): per entrambi ora si aprono gli ottavi di finale, mentre nei Promozionali le finali dei raggruppamenti di Coppa Italia hanno consegnato il pass per la finalissima del 29 agosto a Pro Paschese e Ricca A.



Tutti i risultati

SERIE A – Banca d'Alba, decima di ritorno

Roero Isolamenti Canalese – Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva: 9-8 Araldica Castagnole – IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese: 2-9 Nocciole Marchisio Cortemilia – Alta Langa: 0-9 Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio – Olivieri Opere Edili Duseu: 9-5 Gottasecca – Terre del Barolo Albese: 9-7 Bcc Pianfei Pro Paschese – Acqua San Bernardo Subalcuneo: 3-9

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 20; Gottasecca 16; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 14; Alta Langa 11; Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 7; Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.

SERIE B – decima di ritorno

Speb – Fbc Sabbiature Augusto Manzo: 9-1 Virtus Langhe – Centro Incontri Us Gallese: 6-9 Castiati Neivese – Benese: 9-4 Alusic Merlese – Prodeo Chiusavecchia: 7-9 Valle Bormida – Amici del Castello: 9-8 Castiglia Costruzioni Bormidese – Officine Pesce Bubbio: 3-9 Riposa: Pieve di Teco

Undicesima di ritorno

Speb – Castiati Neivese: 5-9 Prodeo Chiusavecchia – Valle Bormida: 4-9 Fbc Sabbiature Augusto Manzo – Centro Incontri Us Gallese: 6-9

In programma:

Martedì 4 agosto, ore 20.30, a Bene Vagienna: Benese – Alusic Merlese

Mercoledì 5 agosto, ore 21, a Bistagno: Officine Pesce Bubbio – Pieve di Teco

Mercoledì 5 agosto, ore 21, a Diano Castello: Amici del Castello – Castiglia Costruzioni Bormidese

Riposa: Virtus Langhe

Classifica: Castiati Neivese 17; Prodeo Chiusavecchia 16; Centro Incontri Us Gallese, Speb, Pieve di Teco e Valle Bormida 14; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio 7; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.

SERIE C1 – nona di ritorno

Monticellese – Ricca: 4-9 Subalcuneo – Don Dagnino: 9-8 San Biagio – Duseu: 2-9 Pro Paschese – Virtus Langhe: rinviata al 9 agosto, ore 21 Castiati Castagnole – Gottasecca: 9-5 Ceva – Bormidese: 9-0 Classifica: Ricca 17; Gottasecca 15; Castiati Castagnole 13; Monticellese 12; Ceva, Pro Paschese e Duseu 11; Don Dagnino 9; Subalcuneo 8; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.

Coppa Italia Serie C1 – Finale (gara unica): domenica 30 agosto, ore 21, a Madonna del Pasco: Gottasecca – Ricca

SERIE C2

Girone 1 – seconda giornata: Acqua San Bernardo Subalcuneo – Pro Spigno 2-9 (riposa Taggese) Classifica: Taggese e Pro Spigno 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.

Girone 2 – seconda giornata: Valle Grana Caraglio – Monastero Dronero rinviata al 13 agosto, ore 21 (riposa Augusto Manzo) Classifica: Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.

Girone 3 – seconda giornata: Pieve di Teco – Global Sped Neivese 0-9 (riposa Benese) Classifica: Benese e Global Sped Neivese 1; Pieve di Teco 0.

Girone 4 – seconda giornata: Peveragno – Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9 (riposa Abrigo Croma Ricca) Classifica: Abrigo Croma Ricca e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2:

Girone A, semifinale (gara unica): Global Sped Neivese – Pro Spigno 9-3

Girone B, semifinale (gara unica): mercoledì 5 agosto, ore 21, a Madonna del Pasco: Monastero Dronero – Benese

Global Sped Neivese in finale

FEMMINILE – prima di ritorno

Gymnasium Albese – Amici del Castello 0-9

In programma: martedì 4 agosto, ore 20.30, a Canale: Canalese B – Canalese A (riposa San Leonardo)

Classifica: Amici del Castello 5; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.

Coppa Italia Femminile – Finale: sabato 29 agosto, ore 16.30, a Madonna del Pasco: Amici del Castello – Canalese B

UNDER 21 – settima di ritorno

Merlese – Albese: 9-3 Subalcuneo – Virtus Langhe A: 9-1 Virtus Langhe B – Bubbio: 0-9 Cortemilia – San Leonardo: 7-9 Araldica Castagnole – Pro Paschese: 0-9 (forfait medico) Classifica: San Leonardo e Bubbio 14; Pro Paschese 12; Subalcuneo 11; Cortemilia 8; Merlese 7; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (un punto di penalizzazione).

ALLIEVI – seconda giornata

Girone 1: Ceva – Pro Paschese A 0-8 (riposa Ricca). Classifica: Pro Paschese A e Ricca 1; Ceva 0.

Girone 2: San Biagio – Don Dagnino 0-8 (riposa Bormidese). Classifica: Bormidese e Don Dagnino 1; San Biagio 0.

Girone 3: Speb – Amici del Castello 8-4 (riposa Subalcuneo A). Classifica: Amici del Castello e Speb 1; Subalcuneo A 0.

Girone 4: Araldica Castagnole – Subalcuneo B 0-8; San Leonardo – Pro Paschese B 8-0. Classifica: San Leonardo 2; Subalcuneo B e Pro Paschese B 1; Araldica Castagnole 0.

Coppa Italia Allievi:

Girone A, semifinale (gara unica): martedì 4 agosto, ore 20.30, a San Rocco di Bernezzo: Speb – Ricca

Girone B, semifinale (gara unica): Pro Paschese B – Subalcuneo A 6-8. Subalcuneo A in finale.

ESORDIENTI – settima di ritorno

Girone A: San Leonardo – Ceva: 7-0 (forfait) Merlese B – Araldica Castagnole: 7-0 Neivese A – Alta Langa: 2-7 Pro Paschese B – Valle Bormida: 7-2 Riposa: Ricca. Classifica: Ricca e San Leonardo 13; Pro Paschese B 10; Alta Langa 9; Neivese A 7; Merlese B 6; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -2 (due punti di penalizzazione).

Girone B: Neivese C – Albese A: 5-7 Don Dagnino – Amici del Castello: 7-0 Neivese B – Albese B: 7-3 Cortemilia – Pro Paschese A: 7-1 Riposa: Merlese A. Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 12; Neivese B 10; Albese A 9; Don Dagnino 7; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.

Coppa Italia Esordienti – Finale (gara unica): sabato 29 agosto, ore 14, a Madonna del Pasco: Ricca – San Leonardo

PULCINI – settima e ultima di ritorno

Girone A: Ricca – Merlese: 7-1 Gottasecca – Pro Paschese: 4-7 Speb – San Leonardo: 0-7 Don Dagnino – Duseu: 7-6 Classifica finale: San Leonardo 14; Ricca 10; Speb e Pro Paschese 9 (Speb terza e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti); Don Dagnino 7; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3 (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione).

Girone B: Ceva – Albese: 2-7 Cortemilia – Monastero Dronero A: 1-7 Augusto Manzo – Monastero Dronero B: 0-7 Canalese – San Biagio: 1-7 Classifica finale: Monastero Dronero B 13; Monastero Dronero A 12; Albese 11; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 4; Canalese 2; Augusto Manzo -1 (Augusto Manzo e San Biagio due punti di penalizzazione).

Ottavi di finale – andata:

Venerdì 7 agosto, ore 19, a Monastero Dronero: Monastero Dronero B – Duseu

Martedì 4 agosto, ore 20.30, a Madonna del Pasco: Pro Paschese – Cortemilia

Venerdì 7 agosto, ore 18, ad Alba: Albese – Merlese

Lunedì 17 agosto, ore 19, a Ricca: Ricca – Canalese

Martedì 4 agosto, ore 19, a Monastero Dronero: Monastero Dronero A – Gottasecca

Giovedì 6 agosto, ore 19, a San Rocco di Bernezzo: Speb – San Biagio

Lunedì 17 agosto, ore 20, a Ceva: Ceva – Don Dagnino

Venerdì 7 agosto, ore 20, a Imperia: San Leonardo – Augusto Manzo

Ottavi di finale – ritorno:

Venerdì 21 agosto, ore 19.30, a Dolcedo: Duseu – Monastero Dronero B

Sabato 22 agosto, ore 18, a Cortemilia: Cortemilia – Pro Paschese

Venerdì 21 agosto, ore 18, a Mondovì: Merlese – Albese

Sabato 22 agosto, ore 18.30, a Canalese: Canalese – Ricca

Martedì 25 agosto, ore 19.30, a Gottasecca: Gottasecca – Monastero Dronero A

Sabato 22 agosto, ore 18.30, a San Biagio Mondovì: San Biagio – Speb

Martedì 25 agosto, ore 19.30, ad Andora: Don Dagnino – Ceva

Martedì 18 agosto, ore 19.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo – San Leonardo

Coppa Italia Pulcini – Finale (gara unica): venerdì 28 agosto, ore 17, a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A – San Leonardo

PROMOZIONALI – ottavi di finale (gara unica)

Mercoledì 19 agosto, ore 18.30, ad Andora: Don Dagnino – Amici del Castello B

Giovedì 20 agosto, ore 18, a Pieve di Teco: Pieve di Teco – Taggese

Domenica 23 agosto, ore 20, a Cuneo: Subalcuneo – Merlese

Domenica 23 agosto, ore 18, a Madonna del Pasco: Pro Paschese – Speb

Lunedì 24 agosto, ore 18.30, a Ricca: Ricca A – Monticellese

Lunedì 24 agosto, ore 18.30, a Canale: Canalese A – Albese

Lunedì 24 agosto, ore 18.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo – Gottasecca

Mercoledì 12 agosto, ore 18.30, a San Benedetto Belbo: Alta Langa A – Cortemilia

Coppa Italia Promozionali – Raggruppamenti di qualificazione:

Girone Rosso – semifinali: Don Dagnino – Pieve di Teco 2-5 Subalcuneo – Pro Paschese 2-5 Finale: Pieve di Teco – Pro Paschese 2-5

Girone Blu – semifinali: Ricca A – Canalese A 5-0 Augusto Manzo – Alta Langa 5-3 Finale: Ricca A – Augusto Manzo 5-1

Coppa Italia Promozionali – Finale (gara unica): sabato 29 agosto, ore 11, a Madonna del Pasco: Pro Paschese – Riccae 11, a Madonna del Pasco: Pro Paschese – Ricca