Ciclismo su pista. L'alassino Luca Gaimi è terzo agli Europei Under 23, le congratulazioni dell'assessore Zucchinetti: "Continua a regalarci queste soddisfazioni"

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio si congratula con il ciclista Luca Giaimi per il brillante risultato ottenuto agli Europei U23

"A nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti - desidero esprimere le più vive congratulazioni a Luca Giaimi, che continua a regalarci grandi soddisfazioni con i suoi brillanti risultati. In questo caso una splendida medaglia di bronzo ottenuta nell’inseguimento individuale ai Campionati Europei Under 23 su pista. Questo prestigioso traguardo è il risultato di impegno e determinazione, e conferma la crescita professionale di questo giovane talento sportivo alassino che sta portando in alto il nome della nostra città nel panorama ciclistico internazionale. Al nostro campione inviamo un grande abbraccio e il nostro in bocca al lupo per i suoi traguardi futuri”.