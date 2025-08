Secondo giorno di lavoro al Borel agli ordini di mister Diego Alessi per il Finale.

La voglia di mettersi alle spalle tre anni a dir poco complicati è tanta tra le mura del campo di Via Brunenghi e lo si percepisce in maniera chiara in ogni componente del club.

Definire al 5 agosto gli obiettivi è ovviamente prematuro, ma l'ex tecnico di Cairese e Campomorone punta a riportare i giallorossoblu almeno nella parte sinistra della graduatoria.