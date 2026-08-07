Calcio, Coppa Italia Promozione. Il calendario della prima giornata, subito Albingaunia - San Francesco e Finale - Ceriale

Prende ufficialmente forma la Coppa Italia di Promozione 2026/2027, la competizione che vedrà protagoniste le 32 società liguri iscritte al Campionato di Promozione nella prossima stagione. Il primo turno scatterà domenica 30 agosto 2026 e la corsa al trofeo si concluderà con la finale in campo neutro fissata per mercoledì 7 aprile 2027.



Gli otto gironi del primo turno

Le 32 squadre sono state suddivise in 8 gironi quadrangolari, che si affronteranno in gare di sola andata su tre giornate. Nella composizione dei raggruppamenti si è tenuto conto della classifica generale della stagione 2025/2026: le società che lo scorso anno militavano in Eccellenza, o che si sono meglio classificate in Promozione, disputeranno due gare interne e una esterna, con la squadra in posizione migliore che ospiterà anche lo scontro diretto tra le due "teste di serie".



Girone A Baia Alassio Auxilium, Pontelungo 1949, Ventimigliacalcio, Virtus Sanremese Calcio

Girone B Albingaunia Sport Albenga, Ceriale Progetto Calcio, Finale, San Francesco Loano

Girone C Campese F.B.C., Masone, Praese 1945, San Cipriano

Girone D Borgo Incrociati, Olimpic 1971, Sampierdarenese, Sestrese Bor. 1919

Girone E A.N.P.I. Sport E. Casassa, Angelo Baiardo, Ca De Rissi SG, Little Club Genoa

Girone F Atletico Quarto, Calvarese 1923, Football Club Bogliasco, San Desiderio

Girone G Intercomunale Beverino, Casarza Ligure, Levanto Calcio, Follo Football Club

Girone H Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio, Magra Azzurri, Lerici F.C.





Il calendario della prima giornata (30 agosto 2026)

Ecco tutti gli accoppiamenti in programma per l'esordio della manifestazione, con orari e impianti di gioco.



Girone A

Pontelungo 1949 – Ventimigliacalcio, ore 18:00, campo "Annibale Riva" di Albenga

Virtus Sanremese Calcio – Baia Alassio Auxilium, ore 18:00, campo "Pian di Poma" di Sanremo



Girone B

Albingaunia Sport Albenga – San Francesco Loano, ore 20:30, campo "Annibale Riva" di Albenga

Finale – Ceriale Progetto Calcio, ore 18:00, campo "Felice Borel" di Finale Ligure



Girone C

Campese F.B.C. – Praese 1945, ore 18:00, campo "Luigi e Pasquale Oliveri" di Campo Ligure

San Cipriano – Masone, ore 18:00, campo "Grondona" di Genova



Girone D

Olimpic 1971 – Sestrese Bor. 1919, ore 18:00, campo "Ferrando GB (Baciccia)" di Genova

Sampierdarenese – Borgo Incrociati, ore 18:00, campo "Mauro Morgavi" di Genova



Girone E

A.N.P.I. Sport E. Casassa – Angelo Baiardo, ore 18:00, campo "XXV Aprile" di Genova

Ca De Rissi SG – Little Club Genoa, ore 20:30, campo "La Sciorba" di Genova



Girone F

Calvarese 1923 – Football Club Bogliasco, ore 18:00, campo "Roberto Piombo" di Monleone Cicagna

San Desiderio – Atletico Quarto, ore 18:00, campo "San Desiderio" di Genova



Girone G

Intercomunale Beverino – Casarza Ligure, ore 18:00, campo "Rino Colombo" di Beverino

Levanto Calcio – Follo Football Club, ore 18:00, campo "Raso Scaramuccia" di Levanto, loc. Moltedi



Girone H

Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio, ore 18:00, campo "Astorre Tanca" di La Spezia

Magra Azzurri – Lerici F.C., ore 18:00, campo "Luigi Camaiora" di Santo Stefano di Magra



Le società potranno accordarsi per anticipare o disputare in orario diverso le gare in programma, comunicando gli accordi al Comitato Regionale.



Il regolamento della manifestazione



Primo turno: gli otto gironi quadrangolari

Le date fissate per le tre giornate del primo turno sono:

domenica 30 agosto 2026 – prima giornata

domenica 6 settembre 2026 – seconda giornata

domenica 13 settembre 2026 – terza giornata

Passerà il turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio nel proprio girone. In caso di parità tra due o più squadre, si terrà conto, nell'ordine, di:

punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

differenza reti (fatte e subite) negli scontri diretti;

differenza reti nel corso dell'intero girone;

maggior numero di reti segnate nel girone;

sorteggio.



Quarti di finale e semifinali

Dai gironi usciranno le otto squadre qualificate ai quarti di finale, che si disputeranno con gare di andata e ritorno secondo i seguenti accoppiamenti:

Q1: Vincente Girone A – Vincente Girone B

Q2: Vincente Girone C – Vincente Girone D

Q3: Vincente Girone E – Vincente Girone F

Q4: Vincente Girone G – Vincente Girone H

Le gare dei quarti si giocheranno nelle giornate infrasettimanali del 21 ottobre e del 4 novembre 2026, con l'ordine di andata e ritorno stabilito tramite sorteggio.



Le semifinali (S1: Vincente Q1 – Vincente Q2; S2: Vincente Q3 – Vincente Q4) si disputeranno il 24 febbraio e il 10 marzo 2027. In questo caso l'ordine di andata e ritorno non sarà casuale: giocherà in casa nell'andata la squadra che nei quarti aveva disputato la gara di andata in trasferta; se entrambe le finaliste avessero giocato l'andata dei quarti nella stessa condizione (sempre in casa o sempre fuori), si procederà al sorteggio.

In quarti e semifinali passa il turno chi totalizza più punti nel doppio confronto o, a parità di punti, chi segna più reti complessivamente. In caso di ulteriore parità, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità persiste, si va ai calci di rigore.



La finale

La finalissima, in gara secca su campo neutro, è in programma per mercoledì 7 aprile 2027 e metterà di fronte le vincenti delle due semifinali. Anche in questo caso, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti; se la parità dovesse persistere, si ricorrerà ai calci di rigore.