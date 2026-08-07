Calcio, Coppa Italia Promozione. Il calendario della prima giornata, subito Albingaunia - San Francesco e Finale - Ceriale

Prende ufficialmente forma la Coppa Italia di Promozione 2026/2027, la competizione che vedrà protagoniste le 32 società liguri iscritte al Campionato di Promozione nella prossima stagione. Il primo turno scatterà domenica 30 agosto 2026 e la corsa al trofeo si concluderà con la finale in campo neutro fissata per mercoledì 7 aprile 2027.
Gli otto gironi del primo turno
Le 32 squadre sono state suddivise in 8 gironi quadrangolari, che si affronteranno in gare di sola andata su tre giornate. Nella composizione dei raggruppamenti si è tenuto conto della classifica generale della stagione 2025/2026: le società che lo scorso anno militavano in Eccellenza, o che si sono meglio classificate in Promozione, disputeranno due gare interne e una esterna, con la squadra in posizione migliore che ospiterà anche lo scontro diretto tra le due "teste di serie".
Girone A Baia Alassio Auxilium, Pontelungo 1949, Ventimigliacalcio, Virtus Sanremese Calcio
Girone B Albingaunia Sport Albenga, Ceriale Progetto Calcio, Finale, San Francesco Loano
Girone C Campese F.B.C., Masone, Praese 1945, San Cipriano
Girone D Borgo Incrociati, Olimpic 1971, Sampierdarenese, Sestrese Bor. 1919
Girone E A.N.P.I. Sport E. Casassa, Angelo Baiardo, Ca De Rissi SG, Little Club Genoa
Girone F Atletico Quarto, Calvarese 1923, Football Club Bogliasco, San Desiderio
Girone G Intercomunale Beverino, Casarza Ligure, Levanto Calcio, Follo Football Club
Girone H Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio, Magra Azzurri, Lerici F.C.
Il calendario della prima giornata (30 agosto 2026)
Ecco tutti gli accoppiamenti in programma per l'esordio della manifestazione, con orari e impianti di gioco.
Girone A
Pontelungo 1949 – Ventimigliacalcio, ore 18:00, campo "Annibale Riva" di Albenga
Virtus Sanremese Calcio – Baia Alassio Auxilium, ore 18:00, campo "Pian di Poma" di Sanremo
Girone B
Albingaunia Sport Albenga – San Francesco Loano, ore 20:30, campo "Annibale Riva" di Albenga
Finale – Ceriale Progetto Calcio, ore 18:00, campo "Felice Borel" di Finale Ligure
Girone C
Campese F.B.C. – Praese 1945, ore 18:00, campo "Luigi e Pasquale Oliveri" di Campo Ligure
San Cipriano – Masone, ore 18:00, campo "Grondona" di Genova
Girone D
Olimpic 1971 – Sestrese Bor. 1919, ore 18:00, campo "Ferrando GB (Baciccia)" di Genova
Sampierdarenese – Borgo Incrociati, ore 18:00, campo "Mauro Morgavi" di Genova
Girone E
A.N.P.I. Sport E. Casassa – Angelo Baiardo, ore 18:00, campo "XXV Aprile" di Genova
Ca De Rissi SG – Little Club Genoa, ore 20:30, campo "La Sciorba" di Genova
Girone F
Calvarese 1923 – Football Club Bogliasco, ore 18:00, campo "Roberto Piombo" di Monleone Cicagna
San Desiderio – Atletico Quarto, ore 18:00, campo "San Desiderio" di Genova
Girone G
Intercomunale Beverino – Casarza Ligure, ore 18:00, campo "Rino Colombo" di Beverino
Levanto Calcio – Follo Football Club, ore 18:00, campo "Raso Scaramuccia" di Levanto, loc. Moltedi
Girone H
Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio, ore 18:00, campo "Astorre Tanca" di La Spezia
Magra Azzurri – Lerici F.C., ore 18:00, campo "Luigi Camaiora" di Santo Stefano di Magra
Le società potranno accordarsi per anticipare o disputare in orario diverso le gare in programma, comunicando gli accordi al Comitato Regionale.
Il regolamento della manifestazione
Primo turno: gli otto gironi quadrangolari
Le date fissate per le tre giornate del primo turno sono:
domenica 30 agosto 2026 – prima giornata
domenica 6 settembre 2026 – seconda giornata
domenica 13 settembre 2026 – terza giornata
Passerà il turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio nel proprio girone. In caso di parità tra due o più squadre, si terrà conto, nell'ordine, di:
punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
differenza reti (fatte e subite) negli scontri diretti;
differenza reti nel corso dell'intero girone;
maggior numero di reti segnate nel girone;
sorteggio.
Quarti di finale e semifinali
Dai gironi usciranno le otto squadre qualificate ai quarti di finale, che si disputeranno con gare di andata e ritorno secondo i seguenti accoppiamenti:
Q1: Vincente Girone A – Vincente Girone B
Q2: Vincente Girone C – Vincente Girone D
Q3: Vincente Girone E – Vincente Girone F
Q4: Vincente Girone G – Vincente Girone H
Le gare dei quarti si giocheranno nelle giornate infrasettimanali del 21 ottobre e del 4 novembre 2026, con l'ordine di andata e ritorno stabilito tramite sorteggio.
Le semifinali (S1: Vincente Q1 – Vincente Q2; S2: Vincente Q3 – Vincente Q4) si disputeranno il 24 febbraio e il 10 marzo 2027. In questo caso l'ordine di andata e ritorno non sarà casuale: giocherà in casa nell'andata la squadra che nei quarti aveva disputato la gara di andata in trasferta; se entrambe le finaliste avessero giocato l'andata dei quarti nella stessa condizione (sempre in casa o sempre fuori), si procederà al sorteggio.
In quarti e semifinali passa il turno chi totalizza più punti nel doppio confronto o, a parità di punti, chi segna più reti complessivamente. In caso di ulteriore parità, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità persiste, si va ai calci di rigore.
La finale
La finalissima, in gara secca su campo neutro, è in programma per mercoledì 7 aprile 2027 e metterà di fronte le vincenti delle due semifinali. Anche in questo caso, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti; se la parità dovesse persistere, si ricorrerà ai calci di rigore.