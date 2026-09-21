Calcio | Bel Finale a Ventimiglia, la squadra di Alessi espugna 4-2 il Morel. Tripletta per Brovida

Il Finale conquista una vittoria per 4-2 sul campo del Ventimiglia nella prima giornata di campionato, al termine di una sfida ricca di gol ed emozioni, segnata purtroppo anche dall'infortunio del portiere ospite Luca Canevari.

L'avvio di gara vede la formazione guidata da mister Alessi prendere subito l'iniziativa. Dopo un primo avviso con una traversa colpita da Ballone su calcio di punizione, il punteggio si sblocca al 7': Kosiqi si procura un rigore per fallo dell'estremo difensore di casa e Brovida trasforma dagli undici metri. L'episodio si ripete all'ottavo d'ora con una nuova massima punizione concessa per un altro fallo del portiere del Ventimiglia, trasformata con decisione ancora da Brovida. Passano soltanto due minuti e lo stesso Brovida firma la personale tripletta con una conclusione dal limite dell'area deviata da un difensore granata. Tra le occasioni per gli ospiti e i tentativi di reazione dei padroni di casa, la prima frazione si chiude con la quarta rete del Finale: Kosiqi è lesto nel ribadire in rete una palla vagante dopo il palo colpito da Polito e una successiva ribattuta. In questa fase della gara si registra anche il brutto episodio legato a Canevari, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un trauma al ginocchio con successivo trasporto in pronto soccorso.

Nella ripresa il Ventimiglia, allenato dall'ex Andrea Caverzan, rientra in campo con un piglio differente e riapre la gara grazie a due punizioni realizzate da Anzalone nel giro di pochi minuti. Forte del doppio svantaggio dimezzato, la squadra di casa spinge alla ricerca di una clamorosa rimonta, ma il Finale riesce a riorganizzare le linee difensive, contenendo la pressione avversaria fino al fischio finale e assicurandosi così i primi tre punti della stagione.



VENTIMIGLIA - FINALE 2-4

Marcatori: 6', 22' e 23’ Brovida, 45’ Kosiqi, 49’ e 55’ Anzalone.



Ventimiglia: Rondelli, Moglan, Biffi A., Gibelli (30’ Anzalone), Maccario (30’ Cirillo), Berruti, Sparma, Cassini S., Nervino (67’ Ierace), Ventre, Cava.

Allenatore: Caverzan



Finale: Canevari (30’ Canoni ca), Pellegrini, Ricci (77’ Crovella), Tancredi, Bellotti, Tona, Brovida, Ballone, Kosiqi (87’ Vittori A.), Pirotto, Polito

Allenatore: Alessi



Arbitro: Romero di Savona