Calcio, Eccellenza. Il Pietra vuole proseguire il filotto, obiettivo primi punti per Millesimo, San Francesco Loano e Carcarese

E' volata via la settimana che ha seguito l'esordio delle squadre liguri nel massimo campionato regionale, tanto che già tra poche ore l'Eccellenza regalerà agli appassionati la seconda giornata di campionato.

Dopo il derby provinciale nella prima giornata tra Pietra Ligure e Millesimo, oggi il match tutto savonese sarà a Ceriale, con la San Francesco Loano e la Carcarese a caccia dei primi punti in classifica. I rossoblù (a ranghi offensivi ridotti nelle prime uscite) sono stati sconfitti di misura tra le mura della Genova Calcio, mentre i biancorossi devono riscattare il brutto tonfo interno (4-1) con il Golfo Pro Recco.

Proprio i levantini saranno l'avversaria odierna di un Pietra che punta al quarto successo consecutivo in altrettante gare ufficiali. Missione riscatto infine, dopo l'ottima prova del Devincenzi, per il Millesimo con l'Athletic Club Albaro.