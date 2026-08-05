Podismo | Al via la nuova Andora 6.30: oltre 1200 partecipanti pronti al via

Torna domenica 9 agosto l’appuntamento con Andora 6.30, la corsa-camminata podistica non competitiva aperta a tutti, con partenza alle 6.30 del mattino. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Andora Race con il patrocinio del Comune di Andora, si conferma uno degli eventi estivi più partecipati della Riviera con attesi oltre 1250 iscritti.

Nata nel 2014, l’Andora 6.30 ha saputo crescere costantemente, coinvolgendo negli anni centinaia di partecipanti tra residenti e turisti, famiglie, giovani e giovanissimi.

A contribuire al crescente consenso della manifestazione è soprattutto il percorso panoramico, che si sviluppa lungo le passeggiate di Ponente e Levante di Andora e che, da quest’anno, grazie alla completa apertura della pista ciclopedonale, offrirà ai partecipanti un tratto particolarmente suggestivo a picco sul mare tra Andora e Cervo.

Il tracciato è stato infatti completamente rinnovato: la partenza sarà dal Molo Thor Heyerdahl, mentre l’arrivo è previsto al Parco delle Farfalle.

Inoltre, tutti gli iscritti riceveranno una medaglia finisher, pensata come ricordo della partecipazione all’evento.

Anche quest’anno Andora 6.30 conferma la propria attenzione al sociale. Parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a BASTAPOCO ODV, a sostegno del progetto Life to Life, realizzato in collaborazione con l’associazione piemontese Progetto Giada. L’iniziativa offre gratuitamente soggiorni di sollievo ad Andora per bambini in terapia oncologica e alle loro famiglie.

Presieduta da Mario Baruchello, con presidente onorario il dottor Marco Ghini, BASTAPOCO ODV è un’organizzazione di volontariato che fornisce supporto concreto ai pazienti oncologici in fase avanzata e ai loro familiari.

«Ci auguriamo che anche quest’anno i partecipanti possano vivere una mattinata di sport, condivisione e divertimento – dichiara Carlo Rista, presidente di Andora Race –. Come organizzatori mettiamo il massimo impegno nella realizzazione della manifestazione e desidero ringraziare tutti coloro che ogni anno partecipano così numerosi. Un ringraziamento particolare va ai volontari e all’Amministrazione comunale, il cui supporto e la cui collaborazione sono fondamentali per la riuscita dell’evento».

Con il nuovo percorso, il fascino della corsa all’alba e un importante obiettivo solidale, Andora 6.30 si prepara dunque a inaugurare un’altra edizione all’insegna dello sport accessibile e della partecipazione.