Calcio, Mallare. Torna l'happening di metà estate, sabato sera musica e buon cibo con la Festa Rossoblu

Mallare si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, della convivialità e dello spirito sportivo con la Festa Rossoblù, tradizionale appuntamento estivo organizzato dalla S.C. Mallare. L’evento si terrà sabato 16 agosto nella cornice di Località Campi, trasformata per l’occasione in un vivace punto di ritrovo per tifosi, famiglie e amici.

La festa prenderà il via alle 19.00 con l’apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare specialità locali e piatti preparati dai volontari della società.

La serata entrerà poi nel vivo con il concerto della Studio 54 Disco Band,

L’iniziativa, oltre a rappresentare un momento di festa per tutta la comunità, è anche un’occasione per sostenere le attività del Mallare e per rinsaldare il legame tra squadra e territorio.