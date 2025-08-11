 / Calcio

Calcio dilettantistico. Ok alla deroga da parte del Comitato Regionale, ci potrà essere una sostituzione in più

Sarà spendibile durante i tempi supplementari, indipendentemente dal numero di cambi già sfruttati

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato una novità regolamentare che interesserà le manifestazioni calcistiche della prossima stagione.

Il Comitato presieduto da Giulio Ivaldi ha infatti deciso di avvalersi della deroga relativa alle sostituzioni: le società avranno la possibilità di effettuare un cambio aggiuntivo durante gli eventuali tempi supplementari, indipendentemente dal numero di sostituzioni già utilizzate nei tempi regolamentari.

La misura, già sperimentata in altre competizioni, mira a offrire alle squadre un margine tecnico e tattico in più nelle fasi decisive di gara, favorendo la gestione delle energie e riducendo il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza.

