Calcio | Vado. E' il giorno del ritorno nel professionismo. L'Inter Under 23 contenderà il passaggio del turno in Coppa

Dopo la fase di preparazione, per il Vado è arrivato il primo vero esame della nuova stagione. Questa sera alle 21, al Sivori di Sestri Levante, i rossoblù affronteranno l’Inter U23 nella prima uscita ufficiale che farà da antipasto al campionato.

La gara contro i nerazzurri avrà infatti un significato particolare: rappresenterà il primo passo del Vado nel calcio professionistico, prima dell’esordio in campionato fissato contro l’Atalanta Under 23.

Il lavoro svolto nell’ultimo mese ha lasciato indicazioni incoraggianti a mister Matteo Pastorino e al suo staff. Le amichevoli hanno permesso di verificare i progressi della squadra e, soprattutto, la disponibilità del gruppo nell’assimilare e mettere in pratica i principi di gioco proposti dal nuovo allenatore. Da questa sera, però, il contesto sarà diverso, con una partita ufficiale a fare da primo banco di prova.

Per quanto riguarda la rosa, restano ai box i lungodegenti Hamlili e Bruno. Cernigoi è invece in dubbio a causa di un attacco febbrile, mentre saranno regolarmente a disposizione i nuovi arrivati Ferro e Piana.

L'incontro sarà diretto da Cosimo Papi della sezione di Prato. Calcio d'inizio alle 21, con la partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Calcio (una prima assoluta per i rossobli). In caso di parità al 90' si procederà direttamente con i calci di rigore.