 / Calcio

Calcio | 28 settembre 2025, 10:00

Calcio, Prima Categoria B. Levataccia per la Veloce, la Virtus Don Bosco parte con lo Sciarbo & Cogo

immagine di repertorio

immagine di repertorio

Dopo la sconfitta dello Speranza in casa di un Olimpic pronto a recitare un ruolo di primo piano, toccherà alla Veloce e alla Virtus Don Bosco provare a raccogliere punti per le formazioni savonesi.
Sveglia di buon'ora per la Veloce stamane, per l'incontro delle 11:00 contro la Dinamo Apparizione.
I varazzini di mister Marzano, invece, incroceranno sportivamente i tacchetti alle 15:00 contro lo Sciarbo & Cogo (stesso orario di Pegliese - Multedo).
La prima giornata del girone B andrà in archivio alle 17:30, con Campese - Bolzanetese.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium