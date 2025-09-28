Dopo la sconfitta dello Speranza in casa di un Olimpic pronto a recitare un ruolo di primo piano, toccherà alla Veloce e alla Virtus Don Bosco provare a raccogliere punti per le formazioni savonesi.
Sveglia di buon'ora per la Veloce stamane, per l'incontro delle 11:00 contro la Dinamo Apparizione.
I varazzini di mister Marzano, invece, incroceranno sportivamente i tacchetti alle 15:00 contro lo Sciarbo & Cogo (stesso orario di Pegliese - Multedo).
La prima giornata del girone B andrà in archivio alle 17:30, con Campese - Bolzanetese.
In Breve
domenica 28 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Tennis
Calcio
Calcio | 28 settembre 2025, 10:00
Calcio, Prima Categoria B. Levataccia per la Veloce, la Virtus Don Bosco parte con lo Sciarbo & Cogo
Dopo la sconfitta dello Speranza in casa di un Olimpic pronto a recitare un ruolo di primo piano, toccherà alla Veloce e alla Virtus Don Bosco provare a raccogliere punti per le formazioni savonesi.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?