Calcio. Un Dego tutto cuore batte 3-0 l'Ospedaletti. Frumento: "Lo spirito del calcio dilettantistico ha comunque perso, felice per i ragazzi e i nostri tifosi"

L'amarezza incamerata negli ultimi giorni il Dego ha saputo raccoglierla e trasformarla in energia positiva per l'esordio in campionato contro l'Ospedaletti.

Una sfida che i valbormidesi non avrebbero voluto giocare dopo l'alluvione, ma che a conti fatti ha portato subito tre punti per i ragazzi di Frumento.

Il tecnico ha commentato in salsa agrodolce i primi 90 minuti di gioco.

"Oggi non ha perso l'Ospedaletti, ma lo spirito del calcio dilettantistico, del mutuo soccorso, della comprensione delle difficoltà altrui. Abbiamo vinto, sì, ma questa partita non si doveva giocare.

Ovviamente i ragazzi, dopo le ultime vicissitudini, hanno dato il 150%, sostenuti dalla gente di Dego che, anche a Pallare non ha fatto mancare il proprio tifo. Tutti noi abbiamo fatto il possibile per regalare loro un sorriso, seppur la situazione in paese resti tragica.

La doppietta di Doci? Sono contento che Gentian abbia dimostrato le sue qualità, lui e Bignoli hanno disputato una gara commovente. Ora riprenderemo ad affrontare le nostre difficoltà, siamo coscienti di cosa ci aspetta, ma almeno stasera possiamo festeggiare insieme alla nostra gente".