FOTONOTIZIA. Savona, sciopero del tifo all'Olmo Ferro: "Ne abbiamo le p... piene di essere sbattuti per i campi di provincia, ridateci il Bacigalupo!"

Non è passata ovviamente inosservata, soprattutto a livello acustico, l'assenza della tifoseria organizzata del Savona in occasione del posticipo di campionato (vinto 3-0) contro la Sampierdarenese.

Le ragioni sono state esposte in maniera chiara in un comunicato, emesso nel corso del pomeriggio.

Dopo tanto peregrinare per i tifosi è infatti tempo di tornare al Bacigalupo.

Il Chittolina dovrà quanto meno rimanere la sede per le gare di casa degli Striscioni, in caso contrario i gruppi dei tifosi non presenzieranno alle partite interne durante il campionato in corso.

A confermarne la posizione è stato il comunicato pubblicato oggi pomeriggio:

"Non tiriamo troppo la corda!

Da un paio di giorni apprendiamo che la prossima partita casalinga di campionato non verrà di nuovo giocata nel nostro di campo di “casa” designato per quest’anno.

Il Ferruccio Chittolina di Vado Ligure.

Non ci interessano le modalità e il perché si è arrivati di nuovo a questo.

Ma ci interessa sicuramente fare chiarezza e mettere un punto a questa storia che va avanti da ben 5 anni.

La Savona del tifo organizzato ne ha le palle piene di essere “ospite” anche quando gioca in casa... ne ha le palle piene di essere sbattuta qua e là nei campi di provincia... Celle, Quiliano, Vado, Albisola, addirittura Noli per le partite casalinghe nella stagione 22/23.

Il sunto è uno... dovete darci il nostro stadio!!

Il Valerio Bacigalupo.

5 anni che non entriamo a casa nostra... 5 anni che la città non ha uno stadio a norma.

E non si tratta solo di noi, del Savona e dei suoi tifosi.

La maggior parte degli sportivi vicini al mondo del calcio sono cresciuti col sogno di giocare in quello stadio... la maggior parte dei ragazzi sono cresciuti in quello stadio guardando le partite del Savona.

Unica città capoluogo di provincia a non avere uno stadio a norma, uno stadio agibile.

E se nel caso, vista la non agibilità del Bacigalupo... non ci può essere fisicamente ridato il nostro stadio... la squadra della città deve di diritto, e ripetiamo di diritto, avere un impianto gestito dal Savona Calcio... dove giocare le partite casalinghe nel proprio impianto, nel proprio terreno.

Il Savona e la sua gente meritano rispetto.

E meritano uno stadio a Savona!!

Detto questo, comunichiamo che tutte le partite casalinghe che non verranno giocate al Ferruccio Chittolina di Vado... saranno prive della nostra presenza... dei nostri vessilli e del tifo organizzato!

Che nessuno fraintenda... siamo con la squadra e con la società che sta facendo di tutto per trovare delle soluzioni.

Ma i nostri ideali e la dignità di chi ama il Savona e lo segue da sempre in qualsiasi categoria... prima di tutto!

Che il Comune o chi di dovere... trovi una soluzione!

Avanti Ultras!

Comunque vada... Ultras!