Calcio | Rinasce lo stadio "Ponzo" di Bragno, Rinasce lo stadio "Paolo Ponzo" di Bragno: ultimato l'intervento da 50mila euro stanziato dal Comune di Cairo

Il Comune di Cairo Montenotte, stanziando circa 50 mila euro, ha completato gli interventi post-alluvione 2025 presso lo stadio di Bragno "Paolo Ponzo", garantendo una struttura rinnovata e un sodalizio sportivo inedito. Attraverso una specifica delibera approvata dalla Giunta Comunale il 23 luglio, infatti, l'Amministrazione comunale ha ufficializzato l'affidamento dell'impianto alla ASD Cairese, che opererà in stretta sinergia e partenariato con il Dego Calcio, accogliendo la società calcistica locale in un progetto condiviso di rilancio territoriale.

L'alluvione del settembre 2025 aveva causato pesanti danni al campo sportivo della frazione di Bragno proprio subito dopo il termine di un precedente ciclo di lavori. Il piano di ripristino post-emergenza, supportato da un investimento complessivo di 50 mila euro, ha permesso di rimettere a nuovo l'intera area con una serie di interventi mirati. La superficie di gioco è stata completamente livellata con il riporto di nuova terra, rendendola già pronta per la semina del manto erboso, mentre si è provveduto parallelamente alla totale sistemazione e al rinforzo della rete perimetrale di sicurezza. Sul fronte dell'impiantistica, la struttura è stata dotata di una nuova caldaia per garantire e allo stesso tempo efficientare i servizi degli spogliatoi. Le nuove porte da gioco sono state invece fornite grazie al prezioso supporto della Lega Nazionale Dilettanti, con il contributo diretto del presidente del Comitato Regionale Liguria Giulio Ivaldi e del responsabile di territorio Franco Rebella.

L'assessore allo Sport, Marco Dogliotti, esprime grande soddisfazione per il percorso amministrativo che ha portato all'approvazione del provvedimento del 23 luglio: «La Asd Cairese e il Dego Calcio, rimasto dopo l'alluvione senza un campo in cui allenarsi e disputare le partite di Campionato, uniti in questo importante partenariato, hanno dimostrato una voglia di fare incredibile e un estremo attaccamento a questo campo. Siamo particolare felici di poter dare una mano dai "nostri vicini di casa a tornare in campo in una struttura pienamente funzionante e sicura».

«Ci tengo a ricordare con orgoglio l'intitolazione dello stadio a Paolo Ponzo, una figura che resta indimenticata nello sport e nella nostra comunità locale - rimarca il sindaco Paolo Lambertini-. La rinascita del campo sportivo rappresenta non solo un traguardo tecnico e calcistico, ma l'attaccamento a quei valori di comunità e condivisione di cui Ponzo è stato un grande esempio»