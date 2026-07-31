Basket | Domeni a Savona la prima edizione del torneo "Trincee Back On The Map"

Sarà il campetto di via delle Trincee a ospitare, sabato 1° agosto, la prima edizione del torneo di basket "Trincee Back On The Map", manifestazione che punta a valorizzare uno dei luoghi simbolo della pallacanestro cittadina e a promuovere i valori dello sport come strumento di aggregazione e inclusione.

L'evento, rivolto agli appassionati della palla a spicchi e alla comunità sportiva del Savonese, è organizzato dall'ASD I Dominix De Sann-a in collaborazione con Libertas e il Comune di Savona. L'obiettivo è favorire la diffusione della cultura sportiva attraverso un'iniziativa capace di unire persone, culture, lingue e tradizioni diverse, confermando il basket come veicolo di socialità e partecipazione.

Il programma prevede l'inizio delle gare alle 15.30, mentre le premiazioni sono in calendario alle 21.45, al termine di un pomeriggio e di una serata all'insegna dello sport.

All'appuntamento hanno annunciato la loro presenza il presidente regionale di Libertas Liguria, Cav. Roberto Pizzorno, e l'assessore allo Sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, che porteranno il loro saluto ai partecipanti e al pubblico.

La prima edizione di "Trincee Back On The Map" si propone così di diventare un nuovo punto di riferimento per il basket estivo savonese, valorizzando un impianto storico e offrendo un'occasione di incontro tra atleti, appassionati e cittadini.