Cestistica Savonese | L'Under 17 Femminile conquista il Torneo Internazionale EBIT di Lloret de Mar

Si chiude con un prestigioso successo internazionale la stagione della Cestistica Savonese. La formazione Under 17 Femminile ha infatti conquistato il primo posto al Torneo Internazionale EBIT 2026, disputato a Lloret de Mar, in Spagna, dal 28 giugno al 4 luglio.

Le ragazze guidate da coach Ilaria Napoli hanno saputo costruire un percorso di grande valore, dimostrando carattere, qualità e spirito di squadra. Dopo una fase di qualificazione chiusa con tre vittorie in quattro incontri, le biancoverdi hanno staccato il pass per la finale.

L'unico passo falso è arrivato all'esordio contro le francesi del NBAO Nice, una gara condizionata anche dalla stanchezza accumulata dopo il viaggio notturno che aveva portato la squadra in Catalogna. Da quel momento, però, le savonesi hanno cambiato marcia, superando nell'ordine le irlandesi del NE Knights, le francesi del Carquefou BC e le spagnole del CD Oroquieta.

In finale la Cestistica Savonese si è ritrovata nuovamente di fronte il Carquefou BC. È stata una sfida intensa e combattuta, con le liguri sempre avanti nel punteggio ma costrette a lottare fino agli ultimi secondi contro il ritorno delle avversarie. Al termine, il tabellone ha premiato le savonesi con il risultato di 53-49, consegnando loro il titolo del torneo.

A rendere ancora più speciale il successo è arrivato il riconoscimento individuale assegnato a Serena Ranno. La capitana della Cestistica Savonese è stata infatti nominata MVP della categoria Under 17, premio che ne certifica il valore tecnico e la leadership mostrata durante tutta la manifestazione.

Il trionfo di Lloret de Mar rappresenta il coronamento di una stagione vissuta all'insegna della crescita e della coesione. Un gruppo che, partita dopo partita, ha saputo migliorarsi grazie all'impegno, al sacrificio e alla passione, raccogliendo i frutti del lavoro svolto insieme allo staff tecnico.