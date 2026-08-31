Pallacanestro | Derthona - Antibes, il grande basket arriva ad Alassio

Derthona e Antibes, squadre di serie A italiana e francese, saranno di scena al PalaRavizza di Alassio sabato 5 settembre alle ore 19.30 per affrontarsi in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.

Due squadre protagoniste nei campionati italiano e francese, oltre che nelle coppe europee, si incontreranno a metà strada per mettere a punto gli ultimi automatismi in attesa delle competizioni ufficiali.





La partita attira l'attenzione degli appassionati in Liguria che avranno la possibilità di vedere i campioni del basket da vicino. Il fatto che in Liguria non ci siamo squadre di vertice a livello nazionale fa si che sia un'occasione unica per gli appassionati.

"organizzare un evento del genere ci rende orgogliosi e l'augurio è che ci siano tanti appassionati ad assistere a un evento che è difficile da vedere nella nostra regione. Due squadre di questo livello garantiranno sicuramente spettacolo e i prezzi popolari ci auguriamo possano attirare il pubblico necessario per far si che eventi di questa portata possano ripetersi.



La biglietteria sarà aperta dalle ore 18.15 del giorno della partita, il 5 settembre. Sia per i giovani cestisti che avranno l'occasione di vedere i campioni del basket sia per gli appassionati sarà un'occasione più unica che rara in Liguria" dichiarano gli organizzatori.