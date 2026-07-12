La firma di Giampaolo Ricci presto sul Muretto di Alassio: un omaggio al campione di basket dell’Olimpia Milano e della Nazionale italiana (FOTO)

Nel pomeriggio di ieri si è svolta presso il Muretto di Alassio la cerimonia di firma della piastrella dedicata a Giampaolo Ricci, affermato cestista dell’Olimpia Milano e della Nazionale italiana di pallacanestro, che entrerà così a far parte del celebre monumento simbolo della città.

Alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati e di Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, il campione ha apposto la propria firma per la piastrella a lui dedicata, suggellando un momento di grande valore sportivo e simbolico.

Alla cerimonia hanno partecipato anche l’alassino Silvio Melgrati, già giocatore di basket a livello agonistico, la moglie di Giampaolo Ricci e il titolare del pluripremiato stabilimento alassino Baba Beach, Andrea Della Valle, accompagnato da Giorgina May.

L’evento si è svolto in una giornata particolarmente significativa per lo sport italiano: l’anniversario della storica vittoria della Nazionale Italiana di calcio ai Mondiali di Spagna del 1982, conquistata l’11 luglio di 44 anni fa. Una ricorrenza che assume un valore ancora più speciale per Alassio, legata a quella straordinaria impresa sportiva per il fatto di aver accolto in città, nei mesi precedenti i Mondiali, il ritiro della Nazionale di Enzo Bearzot, in preparazione del torneo che avrebbe consegnato agli azzurri una delle pagine più memorabili della storia dello sport. Ancora oggi, sul Muretto di Alassio, è presente la grande piastrella dedicata alla squadra campione del mondo del 1982, con la riproduzione della maglia azzurra e le firme dei protagonisti di quella leggendaria vittoria.