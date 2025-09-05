Calcio. Stasera la prima riunione tra i club e la Delegazione Provinciale, si parte da Albenga

In vista dell’inizio dell’attività sportiva 2025/2026, la Delegazione Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti di Savona ha organizzato una serie di incontri con le società del territorio.

Il primo appuntamento è in programma questassera, venerdì 5 settembre, alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze delle Opere Parrocchiali Sacro Cuore, in via Trieste ad Albenga, e sarà dedicato alle società del Ponente Savonese.

All’ordine del giorno figurano i seguenti temi:

problematiche societarie;

attività del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 2025/2026;

varie ed eventuali.

La Delagazione Provinciale ha sottolineato l'importanza del summit, invitando i presidenti, i dirigenti e i responsabili del settore giovanile e scolastico delle società interessate.