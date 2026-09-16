Calcio | Alessandria. Sesia non cerca scuse: "Millesimo superiore sotto ogni aspetto, in D non basta il nome per vincere" (VIDEO)

Dopo il 4-1 incassato a Millesimo, mister Marco Sesia ha potuto salvare ben poco della prestazione dell’Alessandria al Viglino.

La formazione giallorossa si è dimostrata superiore sotto ogni punto di vista, imponendosi sul piano fisico, tattico e tecnico.

Per i grigi c’è dunque ancora parecchio lavoro da fare per poter mantenere le ambizioni di un campionato di prima fascia. Lo stesso ex allenatore del Vado ha infatti ribadito come, in quarta serie, nome e blasone non siano sufficienti per garantire un'annata di successo.