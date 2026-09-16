 / Calcio

Calcio | 16 settembre 2026, 18:32

Calcio | Alessandria. Sesia non cerca scuse: "Millesimo superiore sotto ogni aspetto, in D non basta il nome per vincere" (VIDEO)

Calcio | Alessandria. Sesia non cerca scuse: &quot;Millesimo superiore sotto ogni aspetto, in D non basta il nome per vincere&quot; (VIDEO)

Dopo il 4-1 incassato a Millesimo, mister Marco Sesia ha potuto salvare ben poco della prestazione dell’Alessandria al Viglino.

La formazione giallorossa si è dimostrata superiore sotto ogni punto di vista, imponendosi sul piano fisico, tattico e tecnico.

Per i grigi c’è dunque ancora parecchio lavoro da fare per poter mantenere le ambizioni di un campionato di prima fascia. Lo stesso ex allenatore del Vado ha infatti ribadito come, in quarta serie, nome e blasone non siano sufficienti per garantire un'annata di successo.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium