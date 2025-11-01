Calcio. Cola promuove un Savona con l'elmetto: "Abbiamo ritrovato compattezza, la squadra ha saputo rispondere presente" (VIDEO)

Era la prova che serviva al Savona per riprendere il proprio cammino. I biancoblu hanno indossato l'abito adatto per scendere in campo contro il Legino, portando sul rettangolo verde pochi fronzoli e tanta concretezza.

Un atteggiamento promosso a pieni voti da mister Cola, fiducioso di ritrovare la giusta tranquillità grazie ai risultati e un'infermeria che mano a mano potrebbe farsi sempre meno affollata.

L'unica nota stonata nel pomeriggio del Picasso, secondo il mister, è arrivata dall'atteggiamento di Rignanese.