Calcio | Serie D. Ecco il turno infrasettimanale: l'Alessandria nella tana del Millesimo, il Celle Varazze cerca punti a Saluzzo

È un doppio confronto sull’asse Liguria-Piemonte, come del resto accadrà spesso nel corso della stagione, quello che andrà in scena alle 15 nel girone A di Serie D.

La terza giornata di campionato propone il primo turno infrasettimanale e si presenta già sifnificativo per le due portacolori savonesi.

La vittoria di domenica contro la Valenzana ha permesso al Millesimo di abbandonare quota zero, conquistando la prima, storica vittoria in Serie D. Un aggettivo carico di enfasi ma quanto mai appropriato anche per la sfida di oggi pomeriggio, quando i giallorossi di mister Macchia affronteranno l’Alessandria tra le mura amiche, in uno stadio Viglino che si preannuncia vestito a festa.

Non lontano dalla cittadina valbormidese sarà impegnato anche il Celle Varazze, ospite del Saluzzo allenato da Antonino Asta. L’obiettivo delle civette è chiaro: portare a casa punti e fieno in cascina, andando oltre i semplici applausi raccolti dopo le prestazioni offerte contro Derthona e Sanremese.







