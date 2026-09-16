Serie B, cosa dicono i risultati delle prime giornate su Sampdoria ed Entella

La Serie B 2026/27 ha mandato in archivio le prime tre giornate e comincia a offrire i primi spunti per leggere il nuovo campionato. Tra le protagoniste ci sono anche le due realtà liguri, Sampdoria e Virtus Entella, arrivate a questo primo snodo con percorsi differenti nelle premesse, ma accomunate da una partenza complicata. I blucerchiati, chiamati a un campionato ambizioso, hanno raccolto un solo punto nelle prime tre gare. L'Entella, con l'obiettivo principale di consolidare la categoria, ha ottenuto lo stesso bottino.

Sampdoria ed Entella, tre giornate tra difficoltà e segnali da leggere

I risultati partite Serie B delle prime giornate hanno iniziato a delineare il percorso di Sampdoria ed Entella, che arrivano alla quarta giornata con la necessità di invertire la tendenza.

La Sampdoria ha esordito con il pareggio per 1-1 sul campo del Cesena, prima di incassare la sconfitta interna per 2-1 contro la Juve Stabia e perdere nuovamente, per 3-1, sul campo del Palermo . Il bilancio dopo tre turni è quindi di un punto conquistato, due gol segnati e quattro subiti. Numeri che evidenziano soprattutto la difficoltà dei blucerchiati nel trovare continuità e concretezza nella fase offensiva.

La partenza è al di sotto delle aspettative della vigilia. La Sampdoria è infatti chiamata a un campionato da protagonista e l'obiettivo dichiarato è quello di inserirsi nella corsa alle posizioni che contano. Dopo tre giornate, però, la squadra deve ancora trovare la prima vittoria e ha già accumulato un ritardo rispetto alle formazioni che hanno iniziato il campionato con maggiore continuità.

Anche il percorso dell'Entella è stato complicato. I biancocelesti hanno perso 1-0 all'esordio contro il Südtirol, sono stati battuti 2-1 in casa dal Cesena e hanno conquistato il primo punto stagionale nel 2-2 interno contro il Vicenza. Tre partite, dunque, con una sconfitta, un pareggio e una nuova sconfitta, per un totale di tre gol realizzati e cinque incassati.

Rispetto alla Sampdoria, il giudizio sull'avvio dell'Entella deve però tenere conto delle diverse ambizioni stagionali. Per la squadra di Chiavari la priorità è consolidarsi in Serie B, mentre i blucerchiati sono attesi nella parte alta della classifica. Il pareggio contro il Vicenza ha comunque mostrato una squadra capace di reagire alle difficoltà, anche se la fragilità difensiva resta uno degli aspetti da correggere.

Il denominatore comune tra le due liguri è quindi la ricerca della continuità. Nessuna delle due ha ancora trovato la prima vittoria e entrambe hanno incassato più gol di quanti ne abbiano segnati. La differenza sta soprattutto nelle aspettative: per l'Entella un avvio complicato può rientrare nelle difficoltà di un campionato di consolidamento, mentre per la Sampdoria rappresenta già un primo campanello d'allarme.

La quarta giornata: Sampdoria ed Entella chiamate a reagire

Il prossimo turno propone due trasferte particolarmente interessanti per le squadre liguri. La Sampdoria sarà impegnata sul campo del Mantova, mentre l'Entella affronterà il Pisa.

Per i blucerchiati si tratta di una sfida importante soprattutto per interrompere la serie negativa e dare una prima risposta alle difficoltà emerse nelle prime giornate. Il Mantova, dal canto suo, ha iniziato il campionato con maggiore continuità e si presenta all'appuntamento con un rendimento che lo colloca nelle zone alte della classifica.

La Sampdoria dovrà quindi confrontarsi con una squadra che ha raccolto punti e fiducia nelle prime uscite. Un risultato positivo permetterebbe ai blucerchiati di rilanciare il proprio percorso e di avvicinarsi alle posizioni più ambiziose; un'altra battuta d'arresto, invece, renderebbe ancora più evidente la distanza tra le aspettative della vigilia e il rendimento effettivo.

Situazione diversa, ma altrettanto delicata, per l'Entella. La trasferta sul campo del Pisa mette i biancocelesti davanti a una squadra partita con ambizioni importanti e già capace di conquistare sei punti nelle prime tre giornate. Per i liguri sarà soprattutto una prova di solidità: serviranno attenzione difensiva e maggiore concretezza per trasformare le buone reazioni mostrate contro il Vicenza in un risultato utile.

Gli altri confronti da seguire

Tra le sfide più interessanti della quarta giornata c'è anche Benevento-Hellas Verona. Le due squadre arrivano all'appuntamento con situazioni differenti e con la necessità di dare maggiore continuità al proprio percorso. Il Verona, retrocesso dalla Serie A, è chiamato a confermare le proprie ambizioni di vertice, mentre il Benevento ha bisogno di punti per allontanarsi rapidamente dalle zone pericolose.

Particolarmente significativo anche Cesena-Cremonese. Il Cesena ha iniziato il campionato senza sconfitte e vuole confermare quanto mostrato nelle prime tre giornate. La Cremonese, invece, dopo la retrocessione dalla Serie A, è ancora alla ricerca della necessaria continuità e deve dare seguito ai primi segnali positivi.

Da seguire anche Südtirol-Modena, confronto tra due squadre che hanno raccolto punti importanti in questo avvio. Entrambe hanno dimostrato di poter occupare le zone alte della classifica e la sfida può rappresentare un primo test per capire quali ambizioni siano realmente sostenibili nel lungo periodo.

Infine, attenzione ad Avellino-Palermo. I rosanero sono partiti forte e, dopo il successo sulla Sampdoria, hanno confermato le proprie ambizioni. L'Avellino, invece, ha già mostrato di poter essere una delle sorprese del campionato. Per il Palermo l'obiettivo sarà mantenere il ritmo delle prime giornate, mentre i padroni di casa cercheranno un altro risultato importante per consolidare la propria posizione.

Prime tendenze, ma nessuna gerarchia definitiva

Dopo appena tre giornate è ancora presto per stabilire gerarchie definitive. Il campionato è lungo e la classifica può cambiare rapidamente, soprattutto in una categoria equilibrata come la Serie B.

Le prime partite hanno però già iniziato a delineare alcune tendenze. Alcune squadre hanno trovato immediatamente ritmo e continuità, mentre altre, tra cui Sampdoria ed Entella, sono ancora alla ricerca del proprio equilibrio.

Per le due realtà liguri, le prossime partite rappresentano quindi un passaggio importante. La Sampdoria dovrà capire se le difficoltà iniziali sono soltanto un momento da superare o il segnale di problemi più profondi; l'Entella, invece, sarà chiamata a trasformare i segnali mostrati nelle prime giornate in una maggiore continuità di risultati. La quarta giornata non potrà ancora dare verdetti, ma potrà offrire indicazioni preziose sulla direzione che i due percorsi stanno prendendo.











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