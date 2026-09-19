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Calcio | 19 settembre 2026, 12:44

Calcio | Lutto per la scomparsa di Sandro Mazzola, sarà osservato un minuto di raccoglimento anche sui campi dilettantistici

Sandro Mazzola con la maglia azzurra (foto Figc)

Sandro Mazzola con la maglia azzurra (foto Figc)

Il presidente Giancarlo Abete e tutta la Lega Nazionale Dilettanti si uniscono al dolore del mondo del calcio italiano per la scomparsa di Sandro Mazzola, spentosi all’età di 83 anni.

Figura iconica e tra i più grandi campioni della storia del pallone, figlio dell’indimenticabile leggenda granata Valentino, Mazzola è stato a sua volta simbolo dell’Inter, indossando la maglia nerazzurra dal 1961 al 1977 e conquistando quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Straordinario protagonista anche in Nazionale: con 70 presenze e 22 reti, è stato Campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970.

La LND, interpretando i sentimenti di tutto il movimento dilettantistico di base, si stringe con affetto attorno alla famiglia di un fuoriclasse che ha saputo onorare il calcio italiano con talento, stile e straordinaria lealtà sportiva.

Come disposto dalla Federazione, in sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana, compresi i posticipi del lunedì. Bandiere a mezz’asta nella sede della FIGC a Roma e al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

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