Calcio | Serie D. Il Ligorna cerca il primo successo col Celle Varazze, mister Terzi: "Squadra difficile da affrontare"

Seconda trasferta in Serie D per il Ligorna, attesa dalla sfida dello Stadio Olmo-Ferro contro il Celle Varazze. Biancazzurri di Mister Terzi reduci dalla sconfitta casalinga contro il Derthona, padroni di casa a secco contro il Saluzzo nell’ultimo turno.





Queste le parole di Mister Terzi sulla condizione della squadra: «Abbiamo parlato, sappiamo che dobbiamo fare tutti di più. Le prestazioni, l'impegno, la volontà e anche il gioco ci sono stati anche nell'ultima partita, ma in generale in tutte e tre. In ogni allenamento la squadra corre, lavora, mi segue, non mi posso lamentare, ma sappiamo che dobbiamo fare di più. Sappiamo che, io per primo, tutti quanti insieme, dobbiamo dare qualcosa in più per cercare di uscire da questa situazione, per cercare di concedere meno all'avversario, perché praticamente tutti i goal sono arrivati da nostri regali. Quindi vivere ogni momento della partita, ogni palla, anche quella che sembra la più banale, come se fosse l'ultima, come se ogni palla fosse quella della vita, e da questo partire per poi continuare comunque a giocare come stiamo facendo, ma con quell'attenzione, con la cattiveria in più che ci sta mancando negli episodi, perché sono questi episodi che ci stanno in questo momento condannando a due sconfitte».





Queste le parole sull’avversaria di giornata: «Siamo motivati e convinti di poter fare un'ottima prestazione contro il Celle Varazze, che comunque è una squadra che non è partita bene a livello di risultati, ma è una squadra comunque difficile da affrontare, come lo sono tutte in questo girone. Abbiamo visto che è un girone molto equilibrato, dove tutti possono vincere contro tutti e l'abbiamo visto nelle prime tre giornate».





Infine, un commento sulla sfida: «Non c'è da sottovalutare niente, soprattutto nella nostra situazione. Dobbiamo continuare a essere così motivati, a costruire occasioni da rete, cercando di subire il meno possibile e regalare il meno possibile agli avversari, con un'attenzione e una concentrazione per tutti i 90 minuti più recupero».