05 novembre 2025

Doria Nuoto Loano. Gli Esordienti non sbagliano l'esordio, il cronometro sorride alla prima prova del Campionato Regionale

Nel weekend appena trascorso ha preso ufficialmente il via la nuova stagione agonistica per gli Esordienti A e B del Doria Nuoto Loano, impegnati nella prima prova del Campionato Regionale.

In acqua sono scesi tutti i nostri atleti, pronti a dare il massimo fin da subito.
Per gli Esordienti A: Bianca Tonon, Sebastiano Bottino, Hyeonsu Frumento, Alberto Leone Muzza, Pier Paolo Pirritano e Vittorio Sasso.
Per gli Esordienti B: Margherita Baldi, Arianna Cuza, Edoardo Garziano e Carola Novello.

Un inizio di stagione col botto per tutti quanti! Ognuno di loro ha messo in mostra ottimi riscontri cronometrici e tecnici, segno evidente del grande lavoro svolto in allenamento e della forte determinazione che li contraddistingue.

E non c’è tempo per riposarsi: nel prossimo weekend Bianca Tonon e Sebastiano Bottino saranno impegnati nel prestigioso Trofeo Nico Sapio, mentre nel weekend successivo tutti gli Esordienti torneranno in vasca per la seconda prova regionale, questa volta nella piscina di casa.

