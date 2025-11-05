 / Calcio

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Primo round al Pietra Ligure, la doppietta di Insolito vale il 2-1 sul Campomorone

Fezzanese praticamente in Finale, dopo il 5-0 alla Voltrese

Il Pietra Ligure non perde la rotta e, dopo il netto 4-0 sull'Athletic in campionato, coglie una vittoria di prestigio espugnando 2-1 il terreno del Campomorone Sant'Olcese.

Per i biancocelesti di Moraglia sarà sufficiente non perdere la gara di ritorno (tra due settimane al Devincenzi) per tornare in finale di Coppa Italia di Eccellenza, dove al 99% ci sarà la Fezzanese. I verdi hanno chiuso i conti nel match di andata, battendo 5-0  la Voltrese.

Per il Pietra ligure copertina dedicata a Gabriele Insolito, autore di una doppietta (una rete su rigore), inframezzata dal momentaneo pareggio di Salvini.
 
 

CAMPOMORONE - PIETRA LIGURE 1-2 

Marcatori: 2' Insolito, 24' Salvini, 59' rig. Insolito
 

CAMPOMORONE : Atzori, Calcagno, Scala, Franchi, Zanoli, Mele, De Martini, Licco, Salvini, Fassone, Canepa.

A disposizione: Calabrò, Allocca, Mataloni, Bacigalupo, Bosia, Ottaviani, Rezi, Cavallaro, Rovido.

Allenatore: Corradi
 

PIETRA LIGURE: Duberti, Pili, Castiglione, Insolito, Dominici, Aicardi, Faedo, Pavese, Siriu, Iorio, Fatnassi.

A disposizione: Balducci, Gasco, Parodi, Odasso, Massa, Rovere, Sogno, Malagrida, Prudente.

Allenatore: Moraglia

 

FEZZANESE - VOLTRESE 5-0 

Marcatori: 44' Nicolini, 56' Bruccini e 59' Bruccini, 80' e 90' Roncarà
 

FEZZANESE: Scopis, Nicolini, Manfrone, Vietina, Aliboni, Salerno, De Marco, Bruccini, Baracchini, Scieuzo, Martinelli.

VOLTRESE: Galletti, Hodaj, Pocaterra, Siri, Pirozzi, Robotti, Filippini, Chiodi, Parigi, Morando, Sgambelluri.

Lorenzo Tortarolo

