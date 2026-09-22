Giro delle Mura: i Runners di Loano in lutto per la morte di Davide Siri, rinviato il Giro delle Mura

Un profondo velo di tristezza e lutto avvolge la comunità sportiva di Loano e l'intero mondo del podismo ligure. L’Associazione Sportiva Runners Loano ha comunicato la decisione del Consiglio Direttivo di rinviare a data da destinarsi la 15ª edizione del "Giro delle Mura di Loano" (Memorial Paolo Romanisio).

La dolorosa scelta è stata presa a seguito del grave lutto che ha colpito la società sportiva e l'intera cittadinanza con la prematura scomparsa di Davide Siri.

Nel comunicato ufficiale diffuso dai dirigenti, traspare tutto il cordoglio e la commozione di una comunità unita nel dolore: «Tutti i soci, i tesserati e gli appassionati si uniscono al dolore della famiglia Siri per la perdita di Davide, consapevoli di aver perso un uomo magnifico, un compagno di sport e un padre dolcissimo».

Di fronte a una tale perdita, l'organizzazione ha ritenuto doveroso fermare la macchina organizzativa in segno di rispetto, rispetto per il lutto e vicinanza ai familiari.

L'organizzazione ha contestualmente informato tutti i podisti già iscritti alla competizione che la loro partecipazione rimarrà valida: tutti gli atleti registrati potranno regolarmente beneficiare del pettorale già acquistato nel giorno in cui la manifestazione verrà recuperata.

La società conclude la nota ringraziando tutti gli sportivi e la cittadinanza per la comprensione e la vicinanza dimostrata in questo momento di profondo dolore.