Outdoor | Boschi liguri, tra risorsa e rischio: a Quiliano il confronto sul loro futuro

La Regione Liguria, e in particolare la provincia di Savona, vantano una grande estensione di aree boschive.

Oggi ci si chiede se questi boschi rappresentino ancora un valore come in passato, o se la loro gestione sia diventata un costo proibitivo e se la loro presenza possa costituire una minaccia per le comunità.

Questi interrogativi saranno al centro del convegno organizzato dall’Associazione Aemilia Scauri, in collaborazione con il Gruppo Escursionistico La Rocca e l’ANFOR, dal titolo “Il bosco, quale futuro? Pericolo o risorsa per la comunità?”.

Interverranno: Mauro Spotorno, “Dalla silva all’ager, e ritorno. Quale ambiente naturale dopo 10.000 anni di colonizzazione agraria”; Damiano Penco, “Valutare il presente per pensare al futuro: i dati disponibili sulle foreste e sul settore forestale in Liguria”; Fabrizio Bottari, “Forme innovative di gestione delle proprietà collettive: il modello del bosco Fontana in Val d’Aveto”; Italo Franceschini, “I boschi liguri: più orientamenti e più soluzioni, ma le forze in campo sono ancora poche”.

L’evento, che si avvale del patrocinio della Regione Liguria e della Città di Quiliano, si terrà sabato 26 settembre, dalle 9 alle 12, presso la Sala Consiliare di piazza della Costituzione, a Quiliano.