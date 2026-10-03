Calciomercato | Infortunio per Breeuwer, il Pontelungo tessera Pampararo e Castiglia

Il Pontelungo non ha voluto farsi trovare impreparato dopo l'infortunio che ha colpito in settimana Luca Breeuwer. Il portiere granata ha riportato un serio problema muscolare: presto arriveranno i risultati degli accertamenti, ma l'ipotesi di uno strappo per l'estremo difensore ingauno non è da scartare.

Il direttore sportivo Sansalone e il responsabile dell'area tecnica Curri si sono quindi attivati senza perdere tempo per rinforzare al più presto il reparto portieri.

Ieri è stato ufficializzato l'arrivo di Andrea Pampararo, ex di Baia Alassio e Andora, mentre questa mattina è arrivato il sì definitivo per Fabio Castiglia, per anni all'interno dell'organico del Millesimo.