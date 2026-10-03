Rugby | Alzano i giri le varie leve del Savona. Seniores in campo per un test contro Cuneo e Imperia

l fine settimana del rugby ligure propone diversi appuntamenti, con particolare attenzione alla Fontanassa, dove il Savona sarà protagonista su più fronti. Sabato l’U14 affronterà le Vespe Cogoleto, mentre domenica sarà doppio impegno per il club biancorosso: alle 12 l’U18 sfiderà Cuneo e Imperia nel test precampionato, quindi alle 14.30 toccherà alla formazione seniores maschile, sempre contro Cuneo e Imperia. Sul campo anche le altre categorie, con le qualificazioni U16 per l’élite del Nord-Ovest e il debutto stagionale del CUS Genova femminile, impegnato a Cogoleto contro Rho in una giornata dedicata alla raccolta fondi per la LILT.



Il programma:

Test precampionato seniores femminile

CUS Genova-Rho (domenica 4/10, ore 14.00, campo M. Calcagno di Cogoleto)



Test precampionato seniores maschile

Savona-Cuneo-Imperia (domenica 4/10, ore 14.30, campo Fontanassa di Savona)



Test precampionato U18 maschile

Savona-Cuneo-Imperia (domenica 4/10, ore 12.00, campo Fontanassa di Savona)

Pro Recco-URPA (domenica 4/10, ore 16.00, campo C. Androne di Recco)



U16 qualificazioni per l'élite nord-ovest

Vespe Cogoleto-Province dell'Ovest (domenica 4/10, ore 11.00, campo M. Calcagno di Cogoleto)

CUS Genova-Sanremo (domenica 4/10, ore 11.00, stadio Carlini-Bollesan di Genova)



U14

CUS Genova-Amatori Genova (sabato 3/10, ore 15.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)

Savona-Vespe Cogoleto (sabato 3/10, ore 15.30, campo Fontanassa di Savona)



Propaganda (U10-U8)

Raggruppamento a Savona (sabato 3/10, ore 10.00, campo Fontanassa). Partecipanti: Savona, Amatori Genova, Pro Recco, Province dell'Ovest e Superba.