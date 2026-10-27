Rugby | Il Savona non sbaglia l'esordio casalingo, Biella si arrende 29-13

Il Savona inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino casalingo in campionato, superando il Biella per 29-13 al termine di una partita piacevole e ben giocata da entrambe le squadre.

I biancorossi, guidati da Alejandro Eschoyez, hanno interpretato la gara con personalità, proponendo un gioco veloce e dinamico che ha divertito il numeroso pubblico accorso al Fontanassa. Il Savona ha confermato quanto di buono già mostrato nella precedente trasferta di Ivrea, trovando continuità nel gioco e concretezza nelle occasioni decisive.

Il successo porta la firma di Bernat, incontenibile per tutta la partita, Filippo Rossi e Francioso, autori delle tre mete biancorosse. A completare il bottino ci ha pensato Boraschi, preciso dalla piazzola con una trasformazione e quattro calci di punizione, per un totale di 14 punti personali.

Soddisfatto al termine della gara il tecnico savonese Alejandro Eschoyez: «Sono molto contento di come i ragazzi hanno approcciato la partita. Abbiamo perfezionato quanto di buono avevamo già fatto nella trasferta di Ivrea».

Sulla stessa lunghezza d'onda Andrea Costantino, esperto giocatore biancorosso: «Ci tenevamo a debuttare in casa con una vittoria. Il blasone degli avversari non ci ha intimoriti e anche i miei compagni più giovani hanno giocato con la giusta determinazione. Ora ci attende una domenica di riposo, dopo la quale affronteremo la trasferta di San Mauro Torinese».

A suggellare la bella giornata del rugby savonese, il rientro in squadra di Samuel Trentin dopo una lunga parentesi lontano dal campo.

Il Savona si gode così una vittoria importante, ottenuta attraverso il gioco e la solidità del gruppo, e guarda con fiducia al prossimo impegno in campionato.

Formazione Savona: Franceri, Francioso, Filippo Rossi, Boraschi, Raineri (Serra), Tommaso Rossi (Trentin), Bernat, Pivari, Schiappacasse, Paoletti (Alessio Rossi), Ramazaj (Di Murro), Fazio, Franchello, Shehu (Enzi), Baccino (Abbo).