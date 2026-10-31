Rugby | Fine settimana in salsa giovanile per il Savona, la prima squadra torna in campo la prossima settimana contro il San Mauro

Proseguono gli appuntamenti del rugby ligure nei campionati regionali, con il Savona impegnato nel fine settimana sia a livello giovanile sia nella categoria Under 14.

L'attenzione principale è rivolta alla formazione Under 18, attesa domenica 1° novembre alle 12.30 alla Fontanassa per affrontare l'Imperia nella terza giornata del campionato regionale. Un confronto che rappresenta uno degli appuntamenti del turno, insieme alle sfide Vespe Cogoleto-CUS Genova 2 e Pro Recco-URPA, quest'ultima in programma sabato.

Il fine settimana biancorosso si aprirà però già sabato 31 ottobre con l'attività Under 14. La squadra savonese sarà infatti protagonista del concentramento Seven in programma alle 15.30 al campo Pino Valle di Imperia, dove sono attesi anche i padroni di casa, le Vespe Cogoleto e il Sanremo.



Gli altri appuntamenti del rugby ligure

Il programma della terza giornata di Serie C prevede domenica quattro incontri: CUS Genova-RFC Spezia al Carlini-Bollesan, Imperia-Vespe Cogoleto al Pino Valle, Pro Recco-Amatori Genova al Carlo Androne e URPA-Prov. Ovest a Novi Ligure.

Nel girone 2 di Serie A, invece, il CUS Genova sarà impegnato in trasferta contro l'Amatori Milano, domenica alle 14.30 al campo Crespi.

Il calendario regionale si inserisce in un fine settimana che precede gli appuntamenti della Nazionale nel Nations Championship, con gli Azzurri attesi a Torino il 7 novembre, a Genova il 14 e a Udine il 21 novembre.