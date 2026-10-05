Volley | Memorial Gian Luigi Corti. In campo il 18 ottobre, iscrizioni ancora aperte

Il Comitato Territoriale Liguria Centro e Stelle nello Sport sono pronti a inaugurare la nuova stagione sportiva con un evento imperdibile dedicato ai più piccoli.

Dopo il crescente successo di squadre e bambini registrato nelle passate edizioni, domenica 18 ottobre 2026 farà il suo atteso ritorno il 6° Trofeo Gian Luigi Corti – Under 12 4 x 4. La manifestazione si terrà nella splendida cornice del Palacus di Genova Albaro, con fischio d’inizio fissato per le ore 10.00.

Questo speciale appuntamento sportivo è dedicato alla memoria di Gian Luigi Corti, indimenticato giornalista sportivo nazionale e storico Vicepresidente nazionale FIPAV dal 1980 al 1988. Corti fu anche il celebre capodelegazione della Nazionale maschile che conquistò la prima e storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984.

Un evento all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà

Il torneo è riservato alla categoria Under 12 4vs4 misto, permettendo la partecipazione di atleti, sia maschi che femmine, nati negli anni 2015, 2016 e 2017. L’evento è pensato per essere una vera e propria festa per tutta la famiglia, con tanti dettagli pensati per i piccoli pallavolisti.

Le emozionanti sfide si giocheranno su campi di 6×6 metri, con la rete posta a 1.90 metri di altezza. Per garantire il corretto svolgimento del gioco, le gare saranno arbitrate da arbitri federali. Al termine della giornata, verranno premiati tutti i bambini e le bambine partecipanti. Per recuperare le energie, verrà offerta in omaggio una gustosa merenda a tutti i piccoli atleti. Torna anche la divertentissima “Gara degli Striscioni”, che metterà in palio bellissimi premi per i tifosi più creativi. Per le famiglie e gli spettatori presenti, sarà a disposizione un servizio bar ben fornito con cibo e bevande. Ma lo sport è anche grande cuore: la quota di iscrizione è fissata a soli 30 euro a squadra (da portare in contanti il giorno dell’evento) e l’intero ricavato sarà interamente donato alla Fondazione Gigi Ghirotti.

Come iscrivere la propria squadra

Al fine di consentire a tutte le Società di prendere parte a questa meravigliosa giornata, l’iscrizione sarà inizialmente limitata a due squadre per ogni club. Eventuali formazioni aggiuntive verranno inserite in una lista di attesa. Dal punto di vista burocratico e tecnico, si ricorda che sarà obbligatorio presentare un modello CAMP3, verrà effettuato il riconoscimento degli atleti e il giocatore al servizio non potrà murare per tutta l’azione (con rotazione obbligatoria al cambio palla). La formula di gioco finale sarà determinata in base al numero effettivo delle squadre iscritte, ma l’organizzazione garantirà in ogni caso un congruo numero di gare per far divertire tutti i partecipanti. Le società interessate non devono perdere tempo: le iscrizioni dovranno pervenire via email all’indirizzo liguriacentro@federvolley.it entro e non oltre il 10 Ottobre 2026.