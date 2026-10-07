Atletica | Arcobaleno a pieno ritmo nel fine settimana: atleti protagonisti in Liguria, ad Agropoli e Grado

Campionato Nazionale di Corsa su Strada a Grado: Casale nei primi 15

A Grado, in occasione del Campionato Nazionale di Corsa su strada, l’Atletica Arcobaleno è stata rappresentata dal tenace runner genovese Edoardo Casale, seguito dal coach Sergio Lo Presti. Gestendo la gara con grande intelligenza e un’attenta distribuzione delle energie, Edoardo non ha deluso le aspettative: con il tempo di 32'02", ha conquistato un ottimo 14° posto nella classifica Juniores.



Alla "10 di Vado Ligure" brilla l'allievo Pagano

Rimanendo sui 10 km, ma spostandoci a Vado Ligure, risalta la prestazione dell’allievo Valerio Pagano. Cresciuto sotto la guida tecnica di Sergio Malgrati e oggi seguito dal duo Giorgio Fazio - Mattia Sirello, Valerio ha chiuso con il notevole crono di 34'25"57, ottenendo la vittoria di categoria tra gli Allievi e un sesto posto assoluto nella classifica generale.



Master in evidenza al Pentathlon Lanci di Villa Gentile

Spazio ai Master a Villa Gentile per il Pentathlon Lanci, dove Luana Gavioli e Adriano Rodrigo hanno difeso con successo i colori dell’Arcobaleno, conquistando entrambi il primo posto finale nelle rispettive categorie (SF55 e SM55). Tra i risultati personali di rilievo, Adriano ha fatto registrare 47,87 m nel martello (6 kg) e 11,43 m nel peso (6 kg). Per Luana si segnalano un eccellente 29,13 m nel martello (3 kg) e 19,21 m nel disco.



Campionati Italiani Cadetti ad Agropoli: Canepa sfiora il record italiano

Infine, ad Agropoli, ai Campionati Italiani Giovanili Cadetti/e, si sono messi in luce gli atleti delle società collegate all'Arcobaleno. Sugli 80 metri piani, il talento dell'Atletica Varazze Stefano Canepa — seguito dal coach Marco Muratore — si è confermato l'astro nascente della velocità italiana, dominando la gara in 8"82. Oltre al nuovo record regionale, la prestazione rappresenta la seconda miglior misura italiana all-time della categoria, a soli 4 centesimi dal primato nazionale.

Ottime notizie anche dai due sesti posti finali: Giacomo Fiorito (Atletica Varazze) ha lanciato il giavellotto a 48,12 m, mentre Roberto Poggi (Centro Atletica Celle Ligure, allenato da Sergio Lo Presti) ha sgretolato il proprio personale sui 2000 metri fermando il cronometro a 5'43"28, secondo tempo ligure di sempre.