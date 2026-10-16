Boissano Autumn | In pista e pedana i talenti dell'atletica

Torna il “Boissano Autumn”, ormai diventato un appuntamento tradizionale per salutare la stagione outdoor dell’atletica leggera e dare spazio alla successiva fase di preparazione invernale.

L’organizzazione è affidata, come di consueto, all’ASD Atletica Arcobaleno Savona e all’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari di quest’ultima società e il contributo della Fondazione Agostino De Mari. La manifestazione gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure, oltre che del sostegno degli altri enti coinvolti nella gestione dell’impianto.

Il programma prenderà il via alle 11 con le attività promozionali dedicate ai più piccoli delle categorie Esordienti. Successivamente spazio alle gare di martello e asta e alle altre discipline in calendario, con un programma caratterizzato soprattutto da distanze e prove meno convenzionali, come i 150 e i 500 metri, il miglio e l’inedita staffetta mista 4x400. La conclusione della giornata è prevista intorno alle 17.

Tra gli atleti attesi, particolare interesse suscita la gara dei 500 metri, che vedrà protagonisti i giovani talenti dell’Atletica Levante Flavio Angelini e Daniel Cogorno Menezes, entrambi alla ricerca di un tempo inferiore a 1'05".

Nei 150 metri tornerà in pista Andrea Biale dell’Atletica Arcobaleno, reduce dall’argento conquistato a Figueres. Nel miglio, invece, i riflettori saranno puntati anche su Tommaso Arena, portacolori della società organizzatrice.

Nei 1000 metri Cadetti, Roberto Poggi del Centro Atletica Celle Ligure proverà a scendere sotto i 2'40", mentre nel salto in lungo maschile Francesco Ferramosca, anch’egli dell’Atletica Arcobaleno, cercherà un risultato utile per riscattare una stagione finora poco soddisfacente.

Attesa anche per il salto con l’asta, dove si confronteranno due amici e avversari, Pietro Cocorullo dell’Atletica Acqui Terme e Nicolò Saettone dell’Atletica Arcobaleno. Entrambi hanno superato quota 4,50 metri nel corso della stagione.

Nel martello Cadetti sarà invece presente Andrea Assane Seck, portacolori dell’Atletica Boissano Team e miglior atleta regionale di categoria nell’annata in corso.

In campo femminile spicca infine la partecipazione di Silvia Canape Poko, lunghista della Derthona Atletica, accreditata di una misura di 6,25 metri.

Boissano Autumn si prepara così a offrire una giornata di gare e confronti, con atleti di diverse categorie pronti a chiudere la stagione all’aperto prima di concentrarsi sul lavoro invernale.