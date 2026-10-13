Atletica | L'incontro dell'Amicizia parla varazzino: Stefano Canepa trionfa sui 100 metri, Andrea Biale conquista l'argento nei 200

Una bellissima giornata, anche per quanto concerne il meteo, ha favorito la realizzazione di buone performance e la nutrita partecipazione alla 31ª edizione dell’Incontro dell’Amicizia, svoltasi a Figueras.
Vittoria nel triangolare a squadre per la delegazione italiana mista, raggruppata sotto i colori dell’Atletica Arcobaleno Savona ma composta, oltre che dall’Arcobaleno, dalle società giovanili collegate Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze, Athle Team Genova e CFFSD Cogoleto, rinforzate per l’occasione da US Pont Donnas, Nuova Atletica 87 Milano e Atletica Casorate Primo.
Nella classifica a squadre, Svizzera al secondo posto e bronzo per il team catalano che rappresentava la provincia di Girona.
Nonostante la stagione agonistica sia ormai agli sgoccioli, alcuni atleti hanno trovato gli stimoli giusti per realizzare prestazioni d’eccellenza.
Tra questi il portacolori dell’Atletica Varazze Stefano Canepa che, a una settimana dalla conquista del titolo italiano sugli 80 piani ai Campionati Nazionali Cadetti di Agropoli, ha dominato i 100 piani correndo in 11.05 (nonostante un metro di vento contrario). Per lui un po’ di rammarico (cercava il primo crono “under 11”…) ma la conferma di una stagione veramente superlativa.
E si mette in luce anche il suo compagno di allenamenti Andrea Biale (Arcobaleno): argento sui 200, corsi in 22.94 e purtroppo chiusi con un piccolo infortunio in prossimità dell’arrivo.
Tra i maschi segnaliamo anche l’affermazione di Nicolò Cresta (Athle Team Genova) sui 3000 corsi in 9.50.20 e quella di Nicolò Saettone (Arcobaleno) nel salto in alto (1.80).
Sfiora la doppietta l’altro talento dell’Atletica Varazze Giacomo Fiorito: vittoria nel peso con la misura di 11.56 e secondo posto nel vortex con 76,47.
È seconda sui 1000 la giovanissima Giorgia Zunino (CA Celle), che copre la distanza in 3.22.46.
Argento sui 300 ostacoli per Gabriele Ghirardini (CFFSD Cogoleto), che ha corso in 44.55.
In campo femminile vittorie per Asia Zucchino (Arcobaleno) sui 1000 (crono di 3.05.87, primato personale) e Maria Galofaro (Athle Team) nel vortex, con un miglior lancio di 44,87.
Seguono gli argenti di Greta Corso (CA Celle) sui 300 (1.02.32), di Giorgia Bongiovanni (Atletica Varazze) sui 3000 (11.12.89) e di Sofia Tasso (Arcobaleno), che ha realizzato 7,06 nel peso.
Bronzi per la staffetta Arcobaleno 100-200-300-400 (composta da Galofaro-Sciutto-Malgrati-Zucchino) e per Lisa Vitiello (Athle Team) nel lungo.
Per tutti appuntamento alla 32ª edizione della manifestazione, prevista a Ginevra nell’ottobre 2027.