Atletica | Il Meeting di Savona sale ai vertici mondiali: è la seconda manifestazione in Europa nella categoria Bronze

La stagione mondiale 2026 su pista è ormai al tramonto: per il Meeting internazionale Città di Savona si chiude un’annata da record certificata da numeri straordinari. La prima volta nella classificazione Bronze di World Athletics ha collocato l’evento organizzato dall’Atletica Savona subito ai vertici della nuova fascia: sugli 85 meeting di questa prestigiosa categoria, Savona è la seconda manifestazione in Europa e detiene il terzo punteggio al mondo. Piazzamenti di grandissimo rilievo tecnico frutto del punteggio record fissato dall’edizione 2026 a quota 84.000, 651 punti in più del precedente top score realizzato nel 2024: il bottino vale la 44esima posizione mondiale, la 29esima piazza in Europa e il quarto posto in Italia, in una graduatoria nazionale in cui tutte le manifestazioni oltre la top five sono sotto quota 80.000.

L’edizione numero quindici del meeting intitolato a Giulio Ottolia ha visto cadere tre primati firmati dal portoghese José Carlos Pinto sui 1500m in 3:33.36, dall’irlandese Sharlene Mawdsley con 50.52 nei 400m e dalla mauriziana Rachel Klopfenstein con 1:59.82 (nell’occasione record nazionale) sugli 800m. Savona 2026 è stata scelta per l’esordio stagionale anche dai primatisti italiani dei 100 metri, Marcell Jacobs terzo in 10.01 con vento +2.7 e Zaynab Dosso, vincitrice con un 11.07 che è rimasto il miglior crono italiano dell’anno. Alla Fontanassa si è messa in luce anche la 17enne Alessia Succo, che ha pareggiato con 13.14 sui 100m ostacoli il record italiano Under 18 e Under 20 sulla strada della finale mondiale Juniores conquistata a Eugene.

Negli Europei di Birmingham hanno partecipato ben 48 protagonisti del meeting savonese 2026, con un bottino di sette ori, un argento e tre bronzi: tra i campioni europei in Gran Bretagna transitati prima dalla Fontanassa ci sono il pesista Leonardo Fabbri (vincitore a Savona per la quarta volta con un gran 21,88), la triplista Dariya Derkach super affezionata alla pedana savonese, il vincitore della 4x400 Lorenzo Benati e il doppio oro di 100m e staffetta 4x100 Romell Glave, che si era presentato proprio a Savona con un gran 9.88 ventoso.

L’edizione 2026 si è svolta con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona. Ulteriori informazioni sul sito www.meetingsavona.com.