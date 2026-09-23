Atletica | Campionati Regionali Cadetti. Record per Stefano Canepa e Davide Crisci, volano Elisa Oddone e Valentina Faga

In quel di Boissano un bel weekend di gare, con oltre 300 giovani a contendersi i titoli regionali nelle categorie Cadette/i ed Allievi/e.

E con i numerosi giovani talenti della Liguria che si dimostrano in ottime condizioni di forma!

Due record liguri di categoria di grande spessore: Stefano Canepa (Atletica Varazze) domina la gara degli 80 piani cadetti e si impone in 8.94, crono che rappresenta, oltre al nuovo record ligure, anche la miglior prestazione italiana dell’anno!

Tra gli allievi si conferma leader l’ostacolista della Maurina Oliocarli Imperia Davide Crisci. Per lui doppietta 110 e 400, con 14.05 (record regionale sui 110) e 53.46.

Doppietta anche per Valentina Faga nella velocità cadette: personale sugli 80 piani corsi in 10.24 e gran crono (con finale che risente di un avvio decisamente troppo ambizioso nella prima parte di gara) anche sui 300 (42.35).

Nel settore del mezzofondo sono due genovesi a doppiare l’affermazione.

Tra le cadette Elisa Oddone (Trionfo Ligure) vince sui 1000 (3.05.09) e sui 1200 siepi (3.53.25), confermando le sue ambizioni in vista dei prossimi Campionati italiani di categoria.

Tra i cadetti è Roberto Poggi (tesserato per il Centro Atletica Celle Ligure, seguito dal tecnico Sergio Lo Presti sulla pista di Vila Gentile) che controlla il gruppo e si aggiudica con finale “in spinta” sia i 1.000 (2.45.32 all’arrivo) che i 2.000 (6.01.62 il crono).

Sugli 80 ostacoli cadette bell’affermazione di Veronica Palazzo (Maurina Oliocarli Imperia) in 13.03.

Sui 100 piani allievi Yan Silva de Carvalho (CUS Genova) trova le condizioni giuste e migliora il proprio personale, conquistando il titolo in 10.86.

Doppietta lungo/triplo Allievi per Samuele Granai (Atletica Sarzana) con buone misure (6.47 e 13.90).

Buone cose anche nei lanci: un nome per tutti quello del vincitore del giavellotto cadetti, il multiplista Giacomo Fiorito (Atletica Varazze), con una bella spallata a m. 51.20.

Quindi ancora un buon successo tecnico ed organizzativo per il pool che opera presso l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano: i gestori dell’Atletica Arcobaleno Savona, l’Atletica Boissano Team, i volontari del Boissano Team onnipresenti e disponibilissimi, la Pubblica Assistenza Croce di Malta di Boissano, la Protezione Civile di Boissano e Toirano.

Supportati in questa occasione dal Comitato Regionale Ligure Fidal, promotore dell’iniziativa, oltre che dal Gruppo Giudici Gare.

Un ringraziamento anche al Comune di Boissano ed agli altri Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione della importante struttura sportiva ponentina, oltre che alla Fondazione Agostino De Mari che come ogni anno ha concesso un importante contributo per garantire l’organizzazione dei numerosi eventi programmati presso l’impianto.



E a proposito di eventi… L’ultimo appuntamento di stagione a Boissano è previsto per domenica 18 Ottobre, con la proposta “BOISSANO AUTUMN”, a chiudere questa intensa stagione organizzativa.