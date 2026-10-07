Volley | Memorial Tessitore: week end a Sanremo con i migliori talenti, in campo anche il Toirano

Un cast di prim’ordine, anche quest’anno, per il Torneo Under 15 maschile che chiude – come accade dal 2016 – la Sanremo Cup, giunta alla sua 42ª edizione e per la 34ª volta dedicata alla memoria di Dado Tessitore. Sabato e domenica, presso il polo sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, scenderanno in campo cinque club reduci da ottimi piazzamenti nell’ultima finale nazionale di categoria svoltasi in Puglia nel maggio scorso: terzo posto per l’Allianz Diavoli Rosa Brugherio, sesto per la Colombo Genova, ottavo per il Parella Torino, undicesimo per il Piacenza e ventunesimo per il Cuneo. Tre di queste società vanto inoltre la prima squadra in SuperLega (Allianz Milano, Gas Sales Piacenza e Cuneo Volley). A completare il quadro ci saranno il Mougins Côte d'Azur, emergente sodalizio transalpino che cura con attenzione il settore giovanile, e due rappresentanti del ponente ligure: le compagini del Toirano (che potrà contare anche su alcuni prestiti del Bordivolley) e della Riviera Sanremo, rispettivamente allenate da Andrea Curto e Pietro Ravoncoli.

Quelli di Luca Porro (campione europeo in carica e protagonista con la maglia azzurra) e Manuel Zlatanov (campione iridato Under 17 nel 2024 e votato MVP della rassegna) sono solo due dei nomi di atleti che, da giovanissimi, hanno preso parte al Memorial Dado Tessitore. Porro, allora con la maglia del Colombo, fu premiato come miglior giocatore delle edizioni 2016 e 2017.

La squadra che alzerà il trofeo domenica pomeriggio partecerà di diritto al prestigioso Memorial Mikael Brugnara, in programma a inizio marzo a Trento. Una partnership importante che si rinnova per la terza volta.



Questo l’albo d’oro della Sanremo Cup per quanto riguarda il torneo giovanile maschile: 2025 Parella Torino; 2024 e 2023 Allianz Diavoli Rosa Brugherio; 2022 Colombo Genova; 2021 e 2020 non disputato; 2019 e 2018 Lube Civitanova; 2017 Segrate; 2016 Colombo Genova.

Le ostilità si apriranno sabato all’ora di pranzo. La giornata inaugurale prevede otto match, mentre domenica si giocherà un tabellone a eliminazione diretta per un totale di dodici gare, con la finalissima in programma alle ore 16:30.

Giova ricordare quali sono stati i due precedenti appuntamenti della 42ª Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: sabato 19 settembre si è disputato ad Alassio il Test Match Internazionale di Serie A tra Cuneo e Cannes Volley Ball (successo dei piemontesi per 3-0), mentre sabato 26 e domenica 27 settembre l’impianto di Valle Armea ha ospitato il Torneo Under 15 femminile, conclusosi con il trionfo delle emiliane dell’Assicenter River Piacenza.

La 42ª Sanremo Cup Memorial si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo e si avvale del supporto del Laboratorio CT Sanremo, del contributo del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, oltre che del patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Imperia, Panathlon Club Imperia-Sanremo e Csen Imperia.



