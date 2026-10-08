Motori | Storia ed eleganza ad Alassio, 41 auto iconiche hanno sfilato nella Città del Muretto

Due splendide giornate dal clima estivo hanno fatto da cornice nello scorso fine settimana al successo del Concorso di Eleganza sul Muretto 2026, organizzato dal Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori con il patrocinio del Comune di Alassio, del Comune di Albenga, dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e della FIVA – Fédération Internationale des Véhicules Anciens. Domenica la sfilata davanti al Muretto e le premiazioni in Piazza Partigiani: Best of Show all’Alfa Romeo Giulietta Vignale del 1958. Il Premio Città di Alassio alla Fiat 600 I serie del 1955.



La manifestazione ha portato ad Alassio 41 automobili storiche, richiamando appassionati, collezionisti, residenti e turisti, che hanno avuto l’opportunità di ammirare vetture di particolare pregio storico e collezionistico. Il momento centrale si è svolto nella giornata di domenica, con la sfilata mattutina e la presentazione delle vetture davanti al Muretto di Alassio, accompagnate dalla presentazione di Renato Maria Bellora. Un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico, che ha potuto osservare da vicino modelli unici e automobili che hanno segnato la storia dell’automobilismo.



Tra le presenze più significative quella del collezionista tedesco Leo Aumüller, uno dei maggiori collezionisti Abarth in Europa, che ha portato ad Alassio un esemplare unico: la Abarth 1300 Lufthansa Coupé del 1965, regalando al pubblico anche l’emozione di poterla ascoltare durante la sfilata sul Muretto. Alla vettura è stato assegnato il Trofeo Epocauto, consegnato dal direttore della rivista Fiodor Benini.

Grande apprezzamento ha suscitato anche il rombo della Abarth 1300 OT Periscopio del 1966 di Anthony Berni, una delle vetture più vincenti e dominanti dello Scorpione nelle corse in salita, protagonista di diversi campionati. In questa occasione la vettura è stata insignita della Coppa messa in palio da Arnaldi Gomme, consegnata da Carlo Giuliani, consigliere federale ASI e vicepresidente del Fiat 500 Club Garlenda, il quale dopo aver preso parte alle premiazioni ha ricevuto dal presidente Augusto Zerbone il ricordo della manifestazione.

Molto significativa anche la partecipazione di un giovane under 30, che ha presentato una splendida Fiat 600 prima serie del 1955, completamente restaurata con eccezionale cura, tanto da ricevere lo speciale Premio Città di Alassio, consegnato dal vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri.



La giuria ASI composta da tre Giudici di Concorso ha valutato e giudicato tutte le auto in possesso del certificato di omologazione ( targa oro, il massimo riconoscimento) premiando per ogni categoria tre auto,

anteguerra, spider, sportive. Il titolo di Best of Show è andato all’Alfa Romeo Giulietta Vignale del 1958. Nella categoria Auto anteguerra, il primo classificato è stato Le Zebre Tipo C del 1914, seguito dalla BMW 315 Sport Frazer Nash del 1935 e dalla BMW 326 Cabrio del 1938. Tra le Auto spider, primo posto per la Lancia Aurelia B 24 del 1958, seconda la Autobianchi Bianchina Cabrio del 1961 e terza la Fiat 110 F Spider Vignale del 1968. Nella categoria Auto sportive, il primo premio è andato alla Fiat 131 Abarth Rally del 1976, il secondo alla Ferrari Testarossa del 1988 e il terzo alla Ferrari Daytona 365 GTB del 1971.





Nel corso della manifestazione sono stati inoltre assegnati sei Trofei del Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, attribuiti dalla giuria d’onore, a coronamento della manifestazione: Hillman Super Minx 1952; Fiat 1100/103 TV 1955; Fiat Abarth Allemano 850 Coupè 1959; Lancia Flaminia Super Sport 1966; Jaguar E-Type 1969; Lancia Beta Spider Zagato 1977.

La giornata delle premiazioni ha rappresentato anche un momento di solidarietà, dal momento che il Club Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori ha consegnato al Presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga, Dino Ardoino, un assegno quale contributo a sostegno dell’associazione, consolidando il legame che da anni unisce Ruote d’Epoca alla Croce Bianca. Il Club, infatti, da tempo si prende cura della storica ambulanza “Annamaria”, una Fiat 508 L del 1938.



“Il Concorso di Eleganza sul Muretto – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri – ha portato nuovamente nella nostra città automobili di straordinario interesse, alcune tra le più belle mai realizzate, confermando il valore delle auto storiche e l’interesse dei collezionisti verso iniziative capaci di valorizzarne storia, eleganza e unicità. È stata una manifestazione che ci ha permesso di riempirci gli occhi della bellezza e del fascino di un tempo, di una cultura dell’automobile che ha saputo essere tramandata fino ai giorni nostri e che merita di essere trasmessa anche alle generazioni future. In questo senso, mi fa particolarmente piacere che il Premio Città di Alassio sia stato assegnato a una splendida Fiat 600 prima serie del 1955, restaurata con grande cura e presentata da un giovane under 30: un riconoscimento che testimonia come la passione per le auto storiche sappia coinvolgere anche le nuove generazioni, chiamate a custodire e tramandare questo patrimonio di storia, ingegno e bellezza. L’interesse suscitato dal pubblico e dagli appassionati ci fa piacere e ci spinge a guardare con entusiasmo alle prossime edizioni di questa splendida manifestazione. Ringraziamo il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, i collezionisti, tutti i partecipanti e le realtà che hanno collaborato all'ottima riuscita dell’iniziativa”.