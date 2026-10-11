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PRIMA PAGINA 4 | 11 ottobre 2026, 10:58

Pallanuoto | La Rari Nantes Savona chiude il Qualification Round battendo il Partizan, tripletta per Gullotta

Domani il sorteggio del Group Stage, mercoledì l'esordio interno in campionato contro il Posillipo

Pallanuoto | La Rari Nantes Savona chiude il Qualification Round battendo il Partizan, tripletta per Gullotta

La Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la squadra serba del VK Partizan Belgrado, nella piscina Serafeio di Atene, l’incontro valevole per la 5^ ed ultima giornata del Girone B dei Qualification Round dell’Euro Cup di Pallanuoto 2026/2027. 12 a 9 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita inizialmente dall'andamento altalenante che ha visto i biancorossi prevalere nelle ultime due frazioni di gioco.

Per la Rari sono andati a segno con 3 reti Gullotta, 2 reti ciascuno per Bruni, Occhione e Valle, 1 rete ciascuno per Gil Cedò, Cora e Giribaldi.

I biancorossi con questa vittoria si qualificano per il secondo turno di Euro Cup, il Group Stage. Domani mattina è in programma il sorteggio dei gironi.

Il prossimo appuntamento per la Rari è con il Campionato di Serie A 1 mercoledì 14 ottobre nella piscina “Zanelli” di Savona con il C.N. Posillipo. L'inizio dell'incontro è fissato per le ore 15,00.
 

Questo il tabellino della partita.

RARI NANTES SAVONA – VK PARTIZAN BELGRADO 12 – 9

Parziali (1 – 1) (5 – 6) (4 – 2) (2 – 0)
 

TABELLINO

Formazioni

RARI NANTES SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Gil Cedò 1, Cora 1, Occhione 2, Giribaldi 1, Gullotta 3, Bruni 2, Condemi, Castro Fernandez, Valle 2, Marini, Giotta Lucifero, Rossi.

Allenatore Alberto Angelini.
 

VK PARTIZAN: Todorovski, Bodiroga 1, Neskovic, Jankovic, Pakaski, Andjelic 2, Bozovic, Papic 1, Kovacevic 2, Grgurevic, Durutovic, Radulovic, Dimkovic, Conkic 3

Allenatore Stefan Ciric.

Arbitri: Gyorgy Kun (Ungheria) e Matan Schwartz (Israele).

Delegato: Jean Michel Delon (Francia).

Superiorità numeriche:

RARI NANTES SAVONA: 8 / 13 + 1 rigore non realizzato.

VK PARTIZAN BELGRADO: 7 / 20.
 

Note:

Usciti per 3 falli: a 2'22” dalla fine del 3° tempo Giribaldi (Savona); a 4'59” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona); a 4'44” dalla fine del 4° tempo Durutovic (Partizan); a 2'13” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona).

Nel 4° tempo Occhione (Savona), ha sbagliato un rigore (traversa).

cs

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