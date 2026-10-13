Calcio | Finale. Tre gol e porta finalmente imbattuta, Alessi: "Ero fiducioso, ora al lavoro per la gara contro l'Albingaunia"

La capacità offensiva è rimasta di buon profilo, ma per la prima volta il Finale è riuscito a mantenere la porta inviolata nella trasferta in casa della Praese.

A blindare i tre punti in terra genovese ci hanno pensato Vuillermoz con uan doppietta e Kosiqi, per la felicità di mister Diego Alessi.

"Grande prestazione offensiva e difensiva, ma ribadisco quello che ho detto in settimana: difensivamente in precedenza abbiamo preso gol su degli episodi e purtroppo sono stati tanti, e infortuni individuali. Non era un lavoro tattico dei ragazzi, non era una problematica difensiva, io ero fiducioso su questo discorso.

Abbiamo incontrato una squadra che ho capito perché ha sette punti, ha idee di idee di gioco, sia con palla che senza. Noi in generale abbiamo fatto un'ottima prestazione, solida, qualitativa, offensiva, e i due trequarti hanno lavorato molto bene in rifinitura."



Il tecnico ha evidenziato la disponibilità di Moretti e la capacità di fruttare l'occasione

"Moretti si è fatto trovare pronto, quello che devono fare i nostri giocatori. Verranno chiamati in causa tutti, e quando si viene chiamati in causa bisogna fare prestazioni come ha fatto Moro."

La giovane età del gruppo rappresenta, secondo l'allenatore, un margine di crescita da coltivare attraverso l'impegno quotidiano, senza perdere di vista il valore del risultato appena ottenuto.



"Siamo sempre pronti ancora a crescere, perché, secondo me, e come ho sempre detto, siamo giovani, quindi vuol dire che abbiamo margini di miglioramento e dobbiamo metterli di settimana in settimana col lavoro settimanale. Ora ci godiamo la vittoria tonda, giusta, e riprendiamo a lavorare preparando l'Albingaunia."



Un passaggio specifico è stato dedicato a Vuillermoz,

"Per quanto riguarda Vuillermoz, l'abbiamo voluto fortemente tenere con noi, perché per quanto mi riguarda è un giocatore di talento, sa leggere il gioco, sa legarlo, sa attaccare in profondità, sa legare gli spazi dentro, per essere un under è veramente un giocatore forte. Lo deve capire anche lui, deve fare più rinunce per giocare a calcio e mettersi in testa che lui, a prescindere dall'età, deve fare il giocatore".