Calcio, Andora. A Dego arriva finalmente la prima vittoria, Lupo: "Solo le grandi squadre sanno uscire dai momenti difficili"

Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Andora trova finalmente il primo exploit della stagione, imponendosi a Dego con un convincente 4-2. Una vittoria che riaccende entusiasmo e fiducia nell’ambiente biancoblu, come conferma il direttore sportivo Simone Lupo:

“Abbiamo vissuto una domenica con il sorriso, finalmente — esordisce Lupo — nelle prime quattro partite non ci è girato nulla a favore. A Dego tutti hanno disptato una gara ottima: i ragazzi e il mister l’hanno preparata in maniera impeccabile, ma soprattutto ognuno ha dato tutto, trovando quattro gol davvero di bella fattura.”

Il dirigente andorese sottolinea come il risultato sia frutto di una risposta collettiva dopo un periodo difficile:

“La classifica resta deficitaria rispetto agli auspici, ma il campionato è tosto ed equilibrato. Lo sappiamo che abbiamo qualità, ma siamo stati condizionati dagli infortuni. Ogni domenica sarà una battaglia: non abbiamo un obiettivo prefissato se non dare tutto in ogni partita . Quando si riesce a uscire dai momenti di difficoltà si è una grande squadra. Fare previsioni è impossibile - conclude Lupo - per il momento rivolgo i complimenti a squadra e staff per la prova e il risultato di domenica.”