Il Gran Galà della Cantera Torre de Leon è in arrivo

Siamo quasi giunti agli sgoccioli, perché manca sempre meno al tradizionale evento che tutti gli afecionados di calcio giovanile stanno aspettando. La straordinaria serata di gala organizzata dalla Cantera TDL si svolgerà per il quarto anno consecutivo presso il Ristoro Camilia sito a San Pietro di Carpignano a Quiliano venerdì 24 agosto a partire dalle 20.45 e avrà come sempre uno scopo benefico visto che il ricavato sarà devoluto dal sodalizio biancorosso in beneficenza. Nel corso della manifestazione verranno premiati alcuni tra i migliori talenti dei vari prescelti, da parte di personaggi di spicco del firmamento del pallone e non solo. Con la splendida cornice del Parco Archeologico a far da sfondo, verrà servito un fantastico apericena in musica nel corso del quale verranno ricordati tutti coloro che con impegno, senso di appartenenza ed attaccamento ai colori sociali hanno consentito quella inimmaginabile cavalcata che ha fatto ancora una volta trionfare in ambito europeo l’eccellenza dei vivai ponentini e dintorni, visto i contributi sportivi che sono pervenuti sia da fuori provincia che da fuori regione, a testimonianza della bontà del progetto. L’ambiente intero è raggiante per i lusinghieri risultati ottenuti anche in questa stagione (rasentato per un soffio l’ennesimo en plein e conquistata recentemente la Supercoppa Libertas 2018) e vuole suggellare il bellissimo momento che l’associazione sta vivendo attraverso le parole del suo portavoce ufficiale, il presidente ing. Piero Pirola : “Il bilancio dell’annata ancora una volta è estremamente positivo, prova ne è che il responsabile tecnico dott. Felicino Vaniglia (recente vincitore di due titoli regionali che si appresta a partecipare ai nazionali a 7 in Sardegna in qualità di detentore del tricolore) è stato riconfermato con voto ad unanimità da parte dei componenti dell’assemblea straordinaria riunitasi il 12 agosto, sia per le sue indiscusse capacità calcistiche (che non abbiamo certo scoperto noi e che non necessitano di verifiche) sia per lo spessore umano e formativo che lo contraddistingue. Voglio ringraziarlo a nome del direttivo unitamente a tutti i componenti degli qualificati staff di cui ha saputo circondarsi, per essere riuscito a centrare con merito tutti gli obiettivi che ci eravamo riproposti di perseguire. Abbiamo sfiorato la vittoria della Copa Catalunya (secondo posto con gli allievi 2001), conquistato un più che lusinghiero terzo posto con gli Juniores e con i cadetti 2002 (che rappresentano il nostro futuro). Diversi dei talenti selezionati si sono inoltre già inseriti o stanno per farlo in organici di caratura professionistica. Dopo l’Estrella Dorada e la "Pergamena di benemerenza" si è stato conferito

dalla Federazione Catalana di Andreu Subies un altro prestigioso riconoscimento : la " Bandera Maresme". Questo gran galà 2018 della Cantera Torre de Leon sarà proprio ‘speciale’ in quanto per la prima volta non sarà riservato solo ai giovani calciatori (leve dal 1995 al 2003) che hanno fatto parte delle vincenti spedizioni che in questi ultimi 7 anni hanno disputato le competizioni di livello internazionale svoltesi in Spagna raccogliendo, ricordiamo, 14 primi posti, tre secondi e cinque terzi su 22 partecipazioni, ma verrà allargato anche ai partecipanti delle attività Libertas che nascono a seguito dell’instancabile e dinamica iniziativa del presidente regionale Roberto Pizzorno, nonchè Delegato Coni. Saranno presenti pertanto gli atleti e i dirigenti che hanno partecipato con successo alla Savona Cup 2018, al Torneo Sfondareti, alla Supercoppa di Murialdo, al Trofeo Il Gabbiano, tutte manifestazioni competitive e ad eventi solidaristici come il 1° Torneo "Un aiuto per Viola". Siamo orgogliosi di allargare la nostra famiglia inserendo nuova linfa, un’iniziativa indispensabile per favorire il riaggiornamento delle nostre proposte, anche se il boom di iscrizioni che abbiamo registrato in giugno attesta, ce ne fosse ancora bisogno, la bontà del progetto fondativo, un format che da tempo è sulla cresta dell’onda e che desta sempre più curiosità ed interesse. Meglio di così non si poteva immaginare. Adesso non resta che migliorarci, proponendoci di resettare talune modalità gestionali per corrispondere ancor più compiutamente alle esigenze dei ragazzi che con tanto slancio ci seguono e ci seguiranno.Lo faremo non dimenticando di certo le nostre radici e a tal fine vogliamo che venga reso un doveroso tributo a coloro che pionieristicamente hanno creduto nella bontà del concept Cantera sorreggendolo nel tempo. Circa cinquecento ragazzi savonesi ed altrettanti accompagnatori con il loro impegno e con la loro passione sono riusciti a trasformare un sogno in una splendida e viva realtà. Tra questi Marco Centino, un vero sportivo, un campione di lealtà e di generosità, un combattente di razza che sta affrontando la sua partita più difficile. A lui, ai suoi splendidi genitori Pino (nostro medico sociale) e Silvana (nostra carissima amica), e a suo fratello Christian (simpatico compagno delle nostre avventure) dedicheremo la serata in programma con la speranza di poterli riavere presto al nostro fianco felici e spensierati come li abbiamo conosciuti, apprezzati e amati".