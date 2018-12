Pallacanestro Alassio, sorpresa Nazionale, tre ragazzi in selezione ligure e diverse partite durante la settimana

Settimana di ponte con meno impegni ma comunque con diverse squadre ed atleti impegnati nelle varie categorie con due ottime notizie per i colori gialloblu.

Dopo un lungo percorso e con tutta la gavetta del caso: da assistente allenatrice della selezione provinciale a capo allenatrice, da assistente della selezione ligure e a capo allenatrice della Liguria, la responsabile tecnica della Pallacanestro Alassio,Ciravegna Laura, è stata chiamata dalla Federazione Azzurra in qualità di Assistente della Nazionale Under 15 e a metà dicembre sarà a Pesaro per il primo raduno di tre giorni.



Altra bella notizia di questa settimana è che ben tre atleti alassini (Ghezzi Alessandro, Di Benedetto Mattia e Porcella Sergio) su dodici sono stati convocati nella Rappresentativa ligure 2005 partecipando alla Ludec Cup affrontando squadre di valore assoluto. Al termine dei tre giorni di manifestazione la Liguria non riesce a cogliere alcun referto rosa ma ha fatto vivere un’esperienza che comunque resterà nel proprio bagaglio personale e darà indicazioni allo Staff sul prossimo Trofeo delle Regioni. Per la cronaca la Liguria ha ceduto 50-67 alla Toscana al termine di una gara più equilibrata di quanto dica il risultato finale, 43-79 al forte Lazio e nella finale 5-6 posto 52-61 con il Piemonte con Mattia che non ha giocato l’ultima partita per un infortunio occorso nel match con il Lazio e che fortunatamente si è risolto per il meglio dopo lo spavento iniziale.



Per ciò che riguarda le partite l’Under 18 maschile, priva di Dorindo, Lila, Garzoglio, Taccone e De Vivo ha affrontano la trasferta di Vado Ligure in undici e con due 2004 convocati (Mola e Iaria al debutto in questa categoria). Inizio molle per i gialloblu che sono costretti ad inseguire per tutta la durata del match in una partita contro una squadra conservativa e fisicamente più prestante vista la differenza di età anagrafica. “Alla fine cediamo 68-55 in una partita che abbiamo giocato al di sotto delle nostre ultime prestazioni con la speranza di recuperare presto gli infortunati”.



In Under 16 femminile le ragazze targate Blue Ponente superano Amatori Savona A nello scontro diretto tra le due terze forze del campionato. Alla fine di una bellissima partita vincono le ponentine 73-67 una partita molto equilibrata e combattuta. “Gran bella prestazione delle ragazze che vedono premiata costanza e passione”.



Nulla da fare per la squadra nata in collaborazione con San Bartolomeo, in Under 13, contro l’ancora imbattuta Bk Albenga. Top scoorer dei gialloblu l’alassino Madonia. “I ragazzi però hanno giocato con intensità per tutti i 40 minuti dando segnali di miglioramento sia a livello difensivo che offensivo”.



In Under 13 femminile debutto per le ragazze dell’annata 2006-07 e partita per le due squadre targate Blue Ponente. Alla fine di una partita combattuta la spunta Blue Ponente A per 44-36 ma anche le ragazze della squadra B hanno giocato un’ottima partita con ampi margini di miglioramento durante la stagione. “ vedere ben 26 ragazze scendere in campo in questa categoria è davvero un bel risultato che ci rende orgogliosi del lavoro svolto”.



Nel minibasket sono scesi in campo gli Aquilotti senior 2008-09 che hanno affrontato la trasferta a Loano affrontando le bravissime cestiste della Pall. Loano. “Alla fine conquistiamo tutti i tempi ma un plauso va a entrambe le squadre con i bimbi e le bimbe che hanno giocato al massimo e con ottima intensità.”





A Cogoleto si è svolta la terza tappa della manifestazione Minibasket in Rosa dedicata alle bimbe dai 5 agli 11 anni. “Abbiamo partecipato con alcune bimbe che sono tornate a casa entusiaste dell’esperienza. Sicuramente saremo presenti anche nelle prossime tappe”.