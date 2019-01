Rugby: tutti i risultati maturati nel fine settimana

Giornata interlocutoria per i club del rugby regionale, sconfitti nei due principali campionati nazionali. Il CUS Genova in Serie A nonostante una gagliarda prova, tanto che il primo tempo si era chiuso sul vantaggio per i liguri 8/7, ha dovuta lasciare strada nel secondo tempo alla imbattuta capolista Lyons Piacenza, campione d’inverno. Il Recco, invece, è caduto al Carlo Androne con il Parabiago mettendo in cascina un solo punto di bonus difensivo, raggiungendo in classifica al sesto posto il CUS Genova. Altra sconfitta in Serie B per l’Amatori Genova contro un dirompente Varese, e domenica prossima a Sant’Olcese per i blaugrana ci sarà l’opportunità di cercare nuovi punti salvezza ospitando il Lecco. I n Serie C/1, tra le formazioni liguri, ha vinto solo il Savona che insieme ai cadetti del CUS Genova ed al CUS Pavia ha ottenuto il passaggio alla fase promozione.









SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA ANDATA)

Tossini Recco – Parabiago 29/33

Sitav Lyons Piacenza – CUS Genova 28/15

Accademia Ivan Francescato – ASR Milano 17/18

Itinera CUS Torino – Edilnol Biella 34/16

CUS Milano – TK Group Torino 34/19

Lyons Piacenza punti 42, Accademia 32, CUS Torino 31, Milano 30, Parabiago 26, Cus Genova e Pro Recco 20, VII Torino 12, Biella e CUS Milano 10.





SERIE B GIRONE 1 (X GIORNATA ANDATA)

Varese – Amatori Genova 54/7

Bergamo – Amatori Capoterra 39/12

Monferrato – I Centurioni Lumezzane 12/52

Tutto Cialde Lecco – Sertori Sondrio 48/10

Everest Piacenza – Amatori & Union Milano 35/24

Nordival Rovato – Probiotical Novara 39/17

CLASSIFICA: Lumezzane (*) punti 43, Rovato 40, Monferrato e Piacenza 38, Capoterra (*) 29, Bergamo 26, Varese 25, Lecco 18, Sondrio 14, A&U Milano 12, Novara 7, Amatori Genova 6.

(*) = Capoterra/Lumezzane si recupera il 24 febbraio 2019.





SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (V GIORNATA ANDATA)

Savona – Moncalieri 20/10

CUS Torino/B – CUS Genova/B 24/15

CUS PAVIA – Union Riviera 26/0

CLASSIFICA: CUS Genova/B punti 38, Savona 37, CUS Pavia 29, Union Riviera 13, CUS Torino/B 11, Moncalieri 5.





UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIOORNATA RITORNO)

FTGI Embriaci – Tecnikabel Torino 48/5

Monferrato – CUS Torino 15/17





UNDER 18 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE GIRONE 2 (II GIORNATA ANDATA)

FTGI Rugby Ligues 2 – San Mauro 28/36

Rivoli – Amatori Genova 7/29

Collegno – Moncalieri 17/27

Amatori Novara in pausa.

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues 2 punti 6, Novara 5, San Mauro 4, Moncalieri, Amatori Genova 5, Rivoli e Collegno punti 0.





UNDER 14 LIGURIA I FASE (XII GIORNATA)

Sabato -

Cus Genova/1 – Pro Recco 88/7

Cus Genova/2 - Savona 52/29

Province dell’Ovest – Amatori Genova 43/26