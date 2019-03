Rugby Ligure: ultima settimana di stop per il Sei Nazioni, in campo la Rappresentativa Under 16

Ultima pausa per il rugby ligure concomitante ai test dell’annuale Guinness Six Nations. Fermi quindi i club di Serie A del CUS Genova e della Pro Recco che riprenderanno l’attività agonistica domenica24 marzo, in sosta anche l’Amatori Genova di Serie B e le altre squadre di Serie C. Questa domenica intanto la selezione regionale ligure Under 16 – CLASSI 2003/2004 - sarà impegnata nella Competizione Under 16 federale in programma allo stadio “Chersoni” di Iolo/Prato. In campo scenderanno le selezioni regionali di categoria di Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. I tecnici regionali Gianluca Cartoni, Andrea Costantino, Rocco Tedone e Diego Galli coadiuvati da Alessandro Bottino, Tecnico Regionale FIR, hanno diramato le seguenti convocazioni: Luca Grassi (CUS Genova), Riccardo Grasso, Orlando Mario Merlino Baudo, Guglielmo Andrea Giovanni Armanino, Alessio Longo, Matteo Palumbo (Amatori Genova), Luca Barisone, Andrea Capurro, Abete Rizzo, Pietro Bennati, Nicolas Albarello e Lorenzo Esposito Corcione (Pro Recco), Valentino Chgen Bin Wu ed Edoardo Brancaleone (R.C. Spezia), Filippo Donda, Luca Battegazzore, Fabio Dianti, Nicolas Ferrari, Claudio Caminata, Riccardo Granzella, Ivan Sorci e Riccardo Lepri (Province dell’Ovest), Giordano Scaletta (Savona).

Campionato Serie C Girone 2 – Gironi Territoriali Liguri/Piemontesi Seconda Fase.

Si comunica, in attesa delle omologazioni del Giudice Sportivo e della disputa degli ultimi recuperi, ininfluenti ai fini delle classifiche, la composizione dei gironi della Seconda Fase dei Gironi Territoriali Liguri/Piemontesi del Campionato di Serie C Girone 2: GIRONE A (gestione CR Ligure) GIRONE B (gestione CR Piemonte) Cuneo Pedona Rugby, Chieri Rugby, Golfo dei Poeti, Rugby Club Lions Tortona Rugby, Pro Recco Rugby (cadetta), Rugby Club Spezia, Volvera Rugby Rugby Collegno Cod. GIRONE C (gestione CR Piemonte) CUS Piemonte Orientale La Drola Rugby Le Tre Rose Rugby Monferrato Rugby (cadetta) Val Tanaro Rugby Date campionato (Seconda Fase – Gironi A e B): MARZO 24, 31 APRILE 7, 14, 28 MAGGIO 5 recuperi: 12, 19 Date campionato (Seconda Fase – Girone C): MARZO 24, 31 APRILE 14, 28 recupero: 7 MAGGIO 5 recuperi: 12, 19. Il numero di passaggi dal Girone 2 al Girone 1 è stato definito dalla CTF (vedasi Comunicato Federale n.4 del 29 Novembre 2018).