Calcio, il Sottosegretario Simone Valente invita il giovane portiere della Priamar al derby della Lanterna: "Un gesto contro il razzismo"

Allora chiesi l’intervento della Figc perché soprattutto tra i giovani, episodi di questo tipo, devono essere fermati con azioni concrete e immediate. E fu molto importante anche l’atteggiamento che ebbero le squadre della Cairese (estranea ai fatti) e del Priamar, che condannarono immediatamente quanto avvenuto durante la partita della categoria giovanissimi. Ma lo sport e il calcio in particolare, vivono anche di gesti simbolici: quindi domenica grazie alla Sampdoria e al Genoa, saremo al derby insieme con il giovane portiere e con la sua famiglia. A lui verranno consegnati i simboli delle due squadre poco prima della partita e poi sarà a bordo campo per godersi lo spettacolo del derby con i colori della sua Sampdoria. Non si tratta di un risarcimento, ma di un piccolo gesto che serve a porre l’accento su quanto troppo spesso avviene su tutti i campi di calcio. Il derby della lanterna sarà così, oltre che palcoscenico di un evento sportivo sentitissimo per centinaia di tifosi, anche il posto giusto per riflettere su un fenomeno che continua a macchiare lo sport e che tutti insieme dobbiamo contrastare”: così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente.